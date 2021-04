ŠKODA OCTAVIA erstmals als SPORTLINE erhältlich

Mladá Boleslav (ots) - › Dynamische neue Variante mit schwarzen Exterieurdetails und sportlichem Innenraum› Breites Motorenangebot inklusive Hybridversionen und Erdgasantrieb› Adaptive Fahrwerksregelung DCC und zahlreiche Assistenzsysteme erhältlichŠKODA baut die vielfältige Palette des OCTAVIA noch weiter aus und bietet die vierte Generation seines Erfolgsmodells erstmals auch in einer dynamischen SPORTLINE-Variante an. Sie reiht sich zwischen der Ausstattungslinie Style und dem sportlichen Topmodell OCTAVIA RS ein und glänzt mit schwarzen Exterieurdetails sowie einem Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen und Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen sowie ThermoFlux-Bezügen. Der ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE kann als Limousine und Kombi mit der optionalen Adaptiven Fahrwerksregelung DCC und innovativen Assistenzsystemen ausgerüstet werden. Das breite Motorenangebot umfasst Diesel, Benziner, Mild-Hybrid*- und Plug-in-Hybridversionen* sowie den OCTAVIA G-TEC* mit Erdgasantrieb (CNG). Der Bestellstart in Deutschland ist für den Sommer geplant.Das Exterieur des neuen OCTAVIA-Modells prägen die von SPORTLINE-Varianten anderer ŠKODA Baureihen bekannten schwarzen Details. So sind der spezifische Frontspoiler, der Rahmen des ŠKODA Grills und der ŠKODA Schriftzug an der Heckklappe in hochglänzendem Schwarz ausgeführt. Eine Chromspange setzt einen optischen Akzent im ebenfalls hochglänzend schwarz lackierten Heckdiffusor. Die Limousine trägt außerdem einen schwarzen Heckspoiler. Serienmäßig rollt der OCTAVIA SPORTLINE auf den schwarz glanzgedrehten 18-Zoll-Rädern Vega. Optional und exklusiv für den SPORTLINE sind die schwarz glanzgedrehten 19 Zoll großen Leichtmetallräder Taurus erhältlich. Die vorderen Kotflügel zieren SPORTLINE-Plaketten.Vielfältige Motorenpalette mit Front- und AllradantriebDer ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE ist mit effizienten Benzin- und Dieselaggregaten, Erdgasantrieb sowie Plug-in-Hybrid- und Mild-Hybridtechnologie und mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Die Leistungsspanne reicht von 96 kW (130 PS) bis 150 kW (204 PS). Der 1,5 TSI mit 110 kW (150 PS)* ist auf Wunsch mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Mild-Hybridtechnik erhältlich, den 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS)* kombiniert ŠKODA mit DSG und Allradantrieb. Die Leistung des OCTAVIA iV SPORTLINE mit Plug-in-Hybridantrieb liegt bei 150 kW (204 PS), die des G-TEC-Modells mit Erdgasantrieb (CNG) bei 96 kW (130 PS). Den 2,0 TDI gibt es mit 110 kW (150 PS). Optional sind DSG und Allrad erhältlich. Die Adaptive Fahrwerksregelung DCC sorgt optional für eine dynamische Optik und ein individuelles Fahrverhalten. Sie ist von komfortabel bis sportlich einstellbar und passt die Federung kontinuierlich an. Die Sicherheit erhöhen auf Wunsch der Proaktive Insassenschutz mit Überschlagschutz, innovative Assistenzsysteme wie Ausweich- und Abbiegeassistent sowie der neue zentrale Airbag zwischen den Vordersitzen.Sportsitze und Drei-Speichen-Sportlenkrad im InnenraumDas Interieur des ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE baut auf der Style-Ausstattung auf und bietet eine Instrumententafel mit Stoffbezug sowie Dekorleisten in schwarzem Klavierlack. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen tragen besonders atmungsaktive ThermoFlux-Bezüge. Das Multifunktions-Sportlenkrad verfügt über drei Speichen und eine SPORTLINE-Plakette, die dekorativen vorderen Einstiegsleisten tragen OCTAVIA-Schriftzüge. Außerdem bietet die neue OCTAVIA-Variante die bekannten Simply Clever-Details wie beispielsweise den USB-C-Anschluss am Innenspiegel.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,6 - 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 99 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,7 - 3,6 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 1,5 TSI e-TEC DSG 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)innerorts 5,8 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, kombiniert 0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 143 - 142 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 143 - 142 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA 2,0 TDI EVO 110 kW (150 PS)innerorts 5,2 l/100km, außerorts 3,1 - 3,0 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 2,0 TDI EVO 110 kW (150 PS)innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 3,2 - 3,1 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 104 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 2,0 TDI EVO DSG 110 kW (150 PS)innerorts 4,4 l/100km, außerorts 3,3 - 3,2 l/100km, kombiniert 3,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 2,0 TDI EVO DSG 110 kW (150 PS)innerorts 4,4 l/100km, außerorts 3,4 - 3,3 l/100km, kombiniert 3,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 97 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 2,0 TDI EVO 4x4 DSG 110 kW (150 PS)innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 2,0 TDI EVO 4x4 DSG 110 kW (150 PS)innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA SPORTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 1,4 TSI iV DSG 150 kW (204 PS) (Plug-in-Hybrid)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 1,4 TSI iV DSG 150 kW (204 PS) (Plug-in-Hybrid)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 2,0 TDI EVO 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 2,0 TDI EVO 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 2,0 TDI EVO DSG 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 2,0 TDI EVO DSG 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA SPORTLINE 2,0 TDI EVO 4x4 DSG 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.OCTAVIA COMBI SPORTLINE 2,0 TDI EVO 4x4 DSG 110 kW (150 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell