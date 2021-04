ŠKODA ENYAQ iV für hervorragendes Produktdesign mit Red Dot ausgezeichnet

Mladá Boleslav (ots) - › Batterieelektrischer ENYAQ iV überzeugt Jury mit emotionaler, kraftvoller Designsprache› Optionales Crystal Face am Kühlergrill erzielt einzigartigen Fahrzeugauftritt› Erstes Elektro-SUV der Marke gewinnt den 16. Red Dot Award für ŠKODADer ŠKODA ENYAQ iV begeistert bei seiner Red Dot-Premiere und gewinnt den renommierten Red Dot für herausragendes Produktdesign. Das Elektro-SUV konnte die internationale Expertenjury insbesondere mit seiner emotionalen, kraftvollen Designsprache beeindrucken. Damit führt der ENYAQ iV die Erfolgsgeschichte des tschechischen Automobilherstellers bei der begehrten Auszeichnung nahtlos fort: Bis heute blickt ŠKODA AUTO auf 16 gewonnene Red Dot Awards zurück.Die markante Designphilosophie des ENYAQ iV drückt sich in ausgewogenen Proportionen, skulpturalen Linien und dem markanten Grill aus. Auf Wunsch stattet der Hersteller sein erstes Elektro-SUV mit dem optionalen Crystal Face aus: Es besteht aus 131 LED, die den Kühlergrill illuminieren und einen faszinierenden Auftritt kreieren. Das Crystal Face erzeugt auch im Zusammenspiel mit der animierten Coming/Leaving Home-Funktion einen einzigartigen Effekt. Am Heck des Elektro-SUV sorgen Blinkleuchten mit Lauflichtfunktion für einen besonderen Eindruck.Auch im Interieur setzt der ŠKODA ENYAQ iV neue Maßstäbe und punktet mit äußerst großzügigen Platzverhältnissen. Sein Raumangebot entspricht dem des KODIAQ, obwohl das Elektrofahrzeug kürzer ist als der kompakte OCTAVIA. Design Selections, die an geschmackvoll eingerichtete Wohnwelten erinnern, lösen die klassischen Ausstattungslinien ab. ,Loft‘ orientiert sich zum Beispiel an modernen Familienapartments, ,Lodge‘ zeichnet sich vor allem durch nachhaltige Materialien aus und ,Lounge‘ vereint Wertigkeit mit Exklusivität. In puncto Konnektivität bietet das SUV-Modell unter anderem ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay und ein Head-up-Display inklusive Augmented Reality-Darstellung sowie ferngesteuertes Parken via MyŠKODA App(1). Mit mehr als 520 Kilometern im WLTP-Zyklus(2) profitieren ENYAQ iV-Fahrer von einer alltagstauglichen Reichweite ohne lokale Abgasemissionen.Rund 50 Experten bewerten Produkte aus circa 60 LändernDer Red Dot Award gehört zu den bekanntesten Designwettbewerben der Welt und gilt als Siegel für qualitativ hochwertiges Produktdesign. Die international besetzte Jury umfasst unabhängige Fachjournalisten, Gestalter und Designprofessoren. Bei der diesjährigen 66. Ausgabe des Red Dot Awards testeten, diskutierten und bewerteten die Experten rund 7.800 eingereichte Produkte aus circa 60 Ländern individuell. Hierbei achteten sie im Speziellen auf Kriterien wie Innovationsgrad, formale Qualität, Funktionalität, Langlebigkeit und ökologische Verträglichkeit.Mit der Auszeichnung des ENYAQ iV hat ŠKODA nun insgesamt zum 16. Mal das begehrte rote Gütesiegel für Produktdesign erhalten. Darüber hinaus gewann der tschechische Automobilhersteller beim ,Red Dot Award: Brands & Communication Design‘ 2019 den Red Dot im Bereich ,Brands‘ für seine gelungene Markenkommunikation.(1) Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTelefon: +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell