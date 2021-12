ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Weltpremiere am 31. Januar

Mladá Boleslav (ots) -› Teaser-Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRCc33937f67a27497381aba7d6b1e0fec2.mp4) gibt Ausblick auf die neue Coupé-Variante des rein batterieelektrischen SUV› ENYAQ COUPÉ iV verfügt mit cw 0,234 über besten Luftwiderstandsbeiwert seiner Klasse› Offizielle Präsentation findet am 31. Januar 2022 stattAm 31. Januar 2022 präsentiert ŠKODA das ENYAQ COUPÉ iV. Ein Teaser-Video gibt einen ersten Ausblick auf das neue, rein batterieelektrische Topmodell des tschechischen Automobilherstellers und vermittelt einen Eindruck von seinen hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften. Mit cw 0,234 verfügt das ENYAQ COUPÉ iV über den besten Luftwiderstandsbeiwert seiner Klasse und ist damit besonders effizient unterwegs.Ebenso wie der ENYAQ iV basiert auch das neue ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV auf dem M odularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,234 setzt das elegante Coupé die Bestmarke in seinem Fahrzeugsegment und unterbietet damit unter anderem dank der neuen Karosserieform auch den bereits sehr guten Wert des ŠKODA ENYAQ iV. Die Dachlinie des ENYAQ COUPÉ iV fällt ab der B-Säule sanft nach hinten ab und geht in die Heckklappe mit einer scharfen Abrisskante über. Das Teaser-Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRCc33937f67a27497381aba7d6b1e0fec2.mp4) zeigt außerdem das Crystal Face des ENYAQ COUPÉ iV, bei dem 131 LEDs den markanten ŠKODA Grill illuminieren.Die Weltpremiere des neuen ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV findet am 31. Januar 2022 statt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell