ŠKODA AUTO stellt die Finanzergebnisse für das Jahr 2021 vor

Mladá Boleslav (ots) -› Jahrespressekonferenz findet morgen, am 22. März, ab 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit online statt› Veranstaltung wird unter anderem auf der Plattform ŠKODA Storyboard (http://www.skoda-storyboard.com/) und über die Website https://www.skoda-apc.com (http://www.skoda-apc.com/) live übertragenMorgen, am Dienstag, 22. März, präsentiert ŠKODA AUTO ab 10:00 Uhr seine Finanzergebnisse für das Jahr 2021 und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens.Die Pressekonferenz findet ausschließlich online statt und wird live aus dem ŠKODA Museum gestreamt. Im Anschluss wird es für Medienvertreter eine Fragerunde mit den Vorstandsmitgliedern geben.Die Fragen können vorab an die E-Mail-Adresse media@skoda-auto.cz geschickt oder vor Ort per Slido (https://app.sli.do/event/gqoDR4zfAfrsmjRRZQgYNH) an die Podiumsteilnehmer gerichtet werden.Termin: Dienstag, 22. März ab 10:00 Uhr mitteleuropäischer ZeitLivestream:Website der ŠKODA AUTO Jahrespressekonferenz: https://www.skoda-apc.com/ (http://www.skoda-apc.com/)ŠKODA Storyboard: https://www.skoda-storyboard.comTwitter: https://twitter.com/skodaautonewsLinkedIn Thomas Schäfer: https://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/LinkedIn ŠKODA AUTO: https://www.linkedin.com/company/skoda-auto/mycompany/Youtube: https://youtu.be/CMGgriAm2_QEmbed code: https://ppv.livebox.cz/apc_en/player