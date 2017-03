Ángel Sánchez und Galia Lahav auf dem Laufsteg der Barcelona Bridal Fashion Week 2017

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Barcelona Bridal Fashion Week (Brautmodenwoche in Barcelona ),ein von Fira de Barcelona organisiertes Event zum Thema Brautmoden,das als europäischer Maßstab gilt und eine der größteninternationalen Veranstaltungen in dieser Branche ist, wird vom 25.bis 30. April auf der Messe Modeschauen von 25 Unternehmen undweiteren 300 Modemarken - von denen 65 % international vertreten sind- zeigen, die Brautmoden, Bekleidung für Bräutigame, Abendkleidungund Accessoires anbieten. Sie alle werden einem Fachpublikum und derPresse ihre neuen Frühlings- und Sommerkollektionen für 2018präsentieren. Darüber hinaus werden in diesem Jahr Laufsteg-Shows vongroßen internationalen Designern wie Ángel Sánchez und Galia Lahavsowie von zwei der führenden nordamerikanischen Unternehmen -Demetrios und Morilee Madeline Gardner - und vielen anderenSpitzenmarken gezeigt.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/481965/Fira_de_Barcelona.jpg )(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160513/367297LOGO )(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160315/344596LOGO )Ángel Sánchez wurde in Venezuela geboren (Trujillo, Venezuela,1960), lebt jetzt in New York und ist einer der herausragendstenDesigner für Brautmoden und festliche Kleidung der Welt. Er ist nichtnur Mitglied des Council of Fashion Designers of America (CFDA),sondern auch ein Liebling solcher Stars wie Beyoncé, Meryl Streep,Eva Longoria, Salma Hayek, Giselle Bündchen und Elizabeth Hurley.Sánchez wird der Star der Barcelona Bridal Night, des Gala-Abends derMesse, sein, wo seine Braut- und Festkleidung zum allerersten Mal inEuropa auf dem Laufsteg vorgeführt wird.Galia Lahav ist in Russland geboren und lebt in Tel Aviv (Israel).Sie ist Schöpferin einer der glamourösesten Marken der Modewelt undwird einer der Stars der Show sein, bei der sie ihre Designs bereitsdas zweite Jahr in Folge auf dem Laufsteg präsentieren wird.Unterdessen werden Demetrios und Morilee Madeline Gardner, zwei derführenden Unternehmen Nordamerikas auf dem Brautmarkt, ebenfalls ihreneuesten Kollektionen vorstellen.Darüber hinaus werden auf der Messe insgesamt 25 Großunternehmenihre Mode auf dem Laufsteg zeigen: Rosa Clará wird den Auftakt derShow geben, gefolgt bis zum 28. April vom St. Patrick Studio derPronovias Fashion Group, das seine Weltpremiere auf der BBFW feiert;Jesús Peiró; Cristina Tamborero; Sophie et Voilà Collection;YolanCris; Isabel Sanchís; Inmaculada García; Ángel Sánchez; Marylise& Rembo Styling; Isabel Zapardiez; Ana Torres; Raimón Bundó; JordiDalmau und Matilde Cano; Marco & María; Patricia Avendaño; GalíaLahav; Cymbeline; Ramón Sanjurjo; Morilee Madeline Gardner; CarlaRuiz; Sonia Peña und Demetrios. Am Abend des 28. April wird Pronoviasden Abschluss der diesjährigen Modeschauen bilden.Vom 25. bis 30. April 2017http://www.barcelonabridalweek.comPressekontakt:Mª Gloria Dilluvio(+34)-609-73-47-70 - (+34)-93-233-21-72gdilluvio@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell