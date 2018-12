Die zwölf Weihnachtstage – ein Preisindex

Der Chrismas Price Index, entwickelt 1984, gibt die allgemeine Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten wieder

In dem bekannten Weihnachtslied "The Twelfe Days of Chrismas" werden die Geschenke aufgezählt, die der Sänger an den zwölf Weihnachtstagen zwischen dem 25. Dezember und dem sechsten Januar von seiner Herzensdame erhält. 364 Geschenke, sie reichen von Tauben über Rohrleitungen bis zu Goldringen. Daraus wird seit 35 Jahren jährlich die Inflation errechnet.

Dieses Jahr stiegen die Kosten aller Geschenke um 1,2 Prozent auf fast 40.000 US-Dollar. Die gleichen Artikel kosteten 1984 noch die Hälfte. In dem Jahr begann das US-amerikanische Kreditinstitut PNC Financial Services erstmalig mit der Berechnung. Und dieser Weihnachtspreisindex beruht auf den tatsächlichen Preisen der Güter, welche in Zoohandlungen oder auch bei Juwelieren jeweils nachgefragt werden.





Die größte Teuerungsrate diesmal ist bei den Gänsen zu verzeichnen, sie kosten 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der größte Preisrückgang im Vergleich zum Vorjahr gebührt den Goldringen. Sie schlagen diesmal mit 750 US-Dollar zu Buche. Dies entspricht einem Rückgang von 9,1 Prozent gegenüber 825 US-Dollar in 2017. Dies sollte eine gute Nachricht sein für Anleger, die sich physisches Gold kaufen wollen.





Wer aber mit einem Hebel auf den Goldpreis seine Gewinnchancen vergrößern möchte, sollte sich bei den Aktien der Goldsucher umsehen. Da kämen beispielsweise Treasury Metals oder Nordic Gold in Betracht.





Treasury Metals besitzt auf seinem zu 100 Prozent im Alleinbesitz befindlichen Goliath-Goldprojekt in Ontario laut einer aktuellen Ressourcenschätzung rund 1,3 Millionen Unzen Goldäquivalent. Zuerst besteht die Möglichkeit im kostengünstigeren Tagebau das Gold zu fördern, dann im Untertagebau. Das Genehmigungsverfahren läuft gerade, sodass in naher Zukunft mit der Produktion begonnen werden kann.







Auch bei Nordic Gold geht es um einen baldigen Produktionsstart. Die Laiva-Goldmine in Finnland besitzt die Mittel um die Produktion in der bereits aufgebauten und zugelassenen Goldmine voll aufzunehmen. Im August begann der Erzabbau. Der erste Goldguss von Nordic Gold fand am 30. November 2018 statt.









