Die zwei Seiten der „Maidaille“

Aktionäre können sich in den nächsten Wochen wieder über satte Ausschüttungen freuen. Der Mai ist der Wonnemonat der Dividendenzahlungen!

Nicht selten fallen diese angesichts des wirtschaftlichen Umfelds sogar erstaunlich großzügig aus. Das liegt zum einen daran, dass sich das Geschäft nach dem Corona-Schock in vielen Fällen deutlich schneller erholen konnte. Zum anderen holen manche Unternehmen die im Vorjahr aus Vorsicht gekürzten oder sogar ausgesetzten Zahlungen nun nach. Selbst wenn das Virus noch immer unseren Alltag bestimmt, so haben sich die meisten DAX-Unternehmen inzwischen doch recht gut auf die pandemische (Ausnahme-)Situation eingestellt.

Ist der Ruf erst ruiniert …

Allerdings ist der Mai nicht nur für seine Hauptversammlungen bekannt. Gemäß der alten Börsenweisheit „Sell in May and go away“ hat er auch eine dunkle Seite. Die Idee, dass Investoren der Börse den Rücken kehren sollen, sobald sie ihre Dividenden vereinnahmt haben, stammt allerdings noch aus einer anderen Zeit. Betrachtet man die letzte Dekade, dann legte der Aktienmarkt zwischen Mai und September in der Hälfte der Fälle sogar zu. Zweimal gab es praktisch keine Veränderungen und nur in drei Jahren – zuletzt im Jahr 2018 – war die Rendite in diesem Zeitraum tatsächlich negativ. Ob es also wirklich ratsam ist, sein Depot im Mai leerzuräumen, darf zumindest bezweifelt werden. Vielmehr zeigte sich, dass die Märkte immer dann ab Mai nachgaben, wenn sie schon vorher unter Druck standen. Insofern könnten die kürzlich erreichten Allzeithochs für 2021 auf eine andere, positivere Entwicklung hinweisen.

Nutze den Börsentag!

An der Börse ist kein Tag wie der andere. Auch deshalb ergeben sich immer wieder neue Chancen. Seit dem Jahr 2014 spürt Dirk Middendorf ( carpediem7 ) diese bevorzug im Bereich der Small- und MidCaps für sein wikifolio Carpe diem Aktientrading auf. Obwohl er dabei grundsätzlich einen Trading-Ansatz verfolgt, lässt er auch die fundamentale Seite eines Geschäftsmodells nicht außer Acht. Alte Börsenweisheiten scheinen für ihn dagegen kaum von Bedeutung zu sein. Middendorf setzt vor allem auf unterbewertete Titel sowie auf klassisches Swing- und News-Trading. Hier gilt es, schnell auf Nachrichten zu reagieren oder diese im besten Fall sogar schon zu antizipieren. Der IT-Dienstleister All for One führt derzeit die Top-Holdings an, gefolgt vom Gesundheitsdienstleister Fresenius und dem Baukonzern Hochtief . Die letzten beiden Aktien gelten auch als verlässliche Dividendenzahler. Dass Middendorf zum Start der Dividendensaison dort investiert ist, dürfte also kein Zufall sein. Im Durchschnitt der letzten sieben Jahre beträgt die Rendite seines wikifolios starke +22 %. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Plus von über 277 %.

+277,3 % seit 29.08.2014

+64,0 % 1 Jahr

0,59× Risiko-Faktor

EUR 3.940.030,72 investiertes Kapital

carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2016201820200200400-200 Sonntag, 21. Feb. 2021 +265,82 % DAX+47,76 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 22,1 Prozent Gute Menschen, hervorragende Renditen

Der Bundestagswahlkampf wirft seine Schatten voraus. Auch wenn bis dahin noch viel passieren kann, werden aus heutiger Sicht die Themen Corona und Klimaschutz zentral sein. Andreas Sauer ( Roadrunner ) trifft mit seinem wikifolio Gutmenschentitel daher voll den Zeitgeist – „das ideale Depot für Moralapostel und Weltverbesserer“, wie er augenzwinkernd meint. Für ein Investment kommen entsprechend nur Unternehmen in Frage, die ihr Handeln „ethischen Prinzipien unterordnen“. Hierzu gehören nicht nur die, inzwischen schon klassisch zu nennenden erneuerbaren Energien, sondern auch Unternehmen mit einer nachhaltigen Produktion, einem hohen Frauenanteil in Führungspositionen oder solche, die sich für eine offene Gesellschaft engagieren. Allein die Bio-Supermarktkette Sprouts Farmers Market , das Social-Network Facebook und der Möbelhersteller Kimball machen mehr als die Hälfte von Sauters wikifolio aus. Dass ein gutes Gewissen eine gute Rendite keineswegs ausschließt, beweist ein durchschnittlicher Zuwachs von mehr als 24 % pro Jahr. Seit dem Start im Dezember 2012 liegt die Performance sogar bei satten +526 %.

+519,7 % seit 13.12.2012

+84,8 % 1 Jahr

0,71× Risiko-Faktor

EUR 806.760,12 investiertes Kapital

Roadrunner DE000LS9ALL9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 24,4 Prozent Besser schnell als groß

Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe sind ihren Mitbewerbern im DAX nicht selten einen Schritt voraus – auch bei der Rendite. Weil auch Michel Tesmar ( Mitsch ) dort höhere Wachstumspotenziale sieht, hat er sein wikifolio SmallCap Dividende Plus konsequent auf aussichtsreiche Nebenwerte ausgerichtet. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt nach fundamentalen Kennziffern wie dem KGV. Tesmar legt zudem großen Wert auf einen positiven Unternehmensausblick, eine geringe Verschuldung und eine ordentliche Dividende, was aktuell von besonderem Interesse ist. Dabei ist für ihn weniger die absolute Höhe als die Aussicht auf weiter ansteigende Ausschüttungen von Bedeutung. Für das konkrete Timing seiner Käufe und Verkäufe greift er zudem gerne auf die Charttechnik zurück. Aktuell sind die Titel von Ökoworld , Haier Smart Home und EVN am höchsten gewichtet. Den Vogel schießen allerdings die Aktien von Cliq Digital ab, die mit einem Plus von rund 1.180 % in den Büchern stehen. Eine jährliche Durchschnittsrendite von +17,7 % ergibt eine eindrucksvolle Gesamtperformance von +207 % seit Mitte 2014.

+345,7 % seit 14.03.2013

+42,3 % 1 Jahr

0,90× Risiko-Faktor

EUR 1.168.686,85 investiertes Kapital

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20142016201820200200400600-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 20,5 Prozent Was kommt?

Im US-Tech-Sektor legen in der kommenden Woche mit Tesla (Montag), Microsoft und Alphabet (Dienstag), Apple und Facebook (Mittwoch) sowie Amazon (Donnerstag) fast alle Schwergewichte ihre Bilanzen zum ersten Quartal vor – reichlich Input für die Trader also. Hierzulande laden Bayer (Dienstag), die Münchener Rück (Mittwoch) und BASF (Donnerstag) zur Hauptversammlung ein.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.