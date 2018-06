zooplus-Aktie: Anhaltende Short-Attacke von Leerverkäufer WorldQuant - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der zooplus AG weiter stark aus:



Die Short-Attacke der Leerverkäufer von WorldQuant, LLC auf die Aktien des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) hält an.



Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 30.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,72% der Aktien der zooplus AG erhöht.



Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den zooplus AG-Aktien:



0,72% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (22.05.2018)

0,72% WorldQuant, LLC (30.05.2018)

0,68% BlackRock Investment Management (UK) Limited (22.05.2018)

0,53% BlackRock Advisors (UK) Limited (18.09.2017)

0,53% Sanditon Asset Management (17.11.2017)

0,53% Carmignac Gestion (06.09.2017)

0,53% Otus Capital Management Limited (28.03.2018)

0,50% GSA Capital Partners LLP (29.05.2018)

0,48% Marshall Wace LLP (30.05.2018)









Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der zooplus AG: mindestens 5,22%.Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:163,60 EUR -0,85% (04.06.2018, 11:09)Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:164,40 EUR +0,24% (04.06.2018, 11:35)ISIN zooplus-Aktie:DE0005111702WKN zooplus-Aktie:511170Ticker-Symbol zooplus-Aktie:ZO1Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:ZLPSFzooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 1.111 Mio. EUR - davon wurden rund 75% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (04.06.2018/ac/a/nw)