Der wirkliche Erfolg findet immer im Inneren statt! Der Weg zum Erfolg ist manchmal kein leichter. Denn wenn man seine Komfortzone verlässt, ist man mit Ängsten und Selbstzweifeln konfrontiert, um den nächsten Schritt zu gehen. Dabei sind es einfach nur alte Glaubenssätze, die einen daran hindern, voranzuschreiten. Die meisten schaffen den nächsten Sprung nicht von alleine und fallen wieder in die alten Muster, obwohl der Wille da ist. Dann ist es ratsam, sich einen Profi an die Seite zu nehmen. Coaching-Expertin und langjährige Unternehmerin Michaela Prazak unterstützt Frauen auf dem Weg zum Erfolg. In einem Interview erklärt sie, wie sie Frauen unterstützt, um in ihre wahre Größe zu kommen.

Hallo Frau Prazak, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das spannende Thema “Wirklicher Erfolg findet im Inneren statt” zu sprechen. Können Sie uns zu Beginn sagen, mit welcher Ausgangssituation Ihre Teilnehmerinnen zu Ihnen kommen?

Michaela Prazak:

“Ja, sehr gerne. Die meisten meiner Teilnehmerinnen möchten sich einen Traum erfüllen, beispielsweise ein selbstständiges Business aufbauen, oder sind in einer Phase in ihrem Leben stecken geblieben, wo sie merken, dass es trotz aller Kraftanstrengungen nicht mehr weitergeht und sie mehr Power verlieren, als ihnen zur Verfügung steht. Viele haben selbst schon einige Versuche unternommen, sich voranzubringen, aber waren damit bis jetzt allein und wenig erfolgreich. Hier komme ich ins Spiel (lacht)!”.

Sie vertreten die These, dass wahrer Erfolg im Inneren beginnt und leben diesen Grundsatz auch während Ihren Coachings. Können Sie uns das näher erläutern?

Michaela Prazak:

“Nun, schauen Sie, unsere Gesellschaft ist mittlerweile regelrecht darauf getrimmt worden, sich Impulse nur im Äußeren zu holen. Die digitale Kommunikation macht eine Rundum-Berieselung möglich…sicherlich sind auf Instagram & Co. gute Tipps für Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen oder privaten Erfolg zu finden, aber was bringt es Ihnen, wenn Sie ständig neuen Input im Außen suchen und angestrengt versuchen, diesen umzusetzen, aber in Ihrem Inneren alte Glaubenssätze und Erfolgsverhinderer schlummern, die Sie davon abhalten, in Ihre wahre Kraft zu kommen? Es geht um das, was Sie ausmacht, woran Sie glauben, an welchen Dingen sich Ihr Geist festhält, was man Ihnen beigebracht hat, und vieles mehr. Alles, was man für ein erfolgreiches, erfülltes Leben braucht, liegt bereits in uns selbst! Es ist schon da, das ist die gute Nachricht. Ich liebe es, sie zu überbringen.”

Das hört sich gut an. Können Sie uns ein konkretes Beispiel machen?

Michaela Prazak:

“Ja, wenn beispielsweise eine Frau mittleren Alters in jungen Jahren beigebracht bekommen hat, dass man hart arbeiten muss für sein Geld, dann wird sie immer den Glaubenssatz leben, dass Geld nur zu einem kommt, wenn man sich anstrengt und irgendwann unter diesen Anstrengungen leiden. Gemeinsam arbeiten wir daran, diese Blockade aufzulösen und aufzuzeigen, dass sie zudem nicht der Realität entspricht. Es gibt leichtere Weg, finanziellen Wohlstand in sein Leben zu ziehen. Der Weg beginnt im Inneren mit gedanklicher Energie und geht weg von Uni-Abschlüssen, Karriereleitern, Überstunden und Workload hin zu Menschlichkeit, Liebe, Leichtigkeit.”

Sie sind in Ihrer Funktion als Coach also als Wegbegleiterin zu verstehen, die an der richtigen Stelle genau die richtigen Impulse setzt?

Michaela Prazak:

“So ist es. Es kommen erprobte Methoden zum Einsatz, die meinen Teilnehmerinnen dabei helfen, ihre wahre Schöpferkraft zu erkennen und mit authentischer, neuer Power zurück ins Leben zu gehen. Die Energie, die beim Auflösen von Blockaden und Begraben von Klein-Denken entsteht, ist echt und immens, weil sie von innen heraus kommt und nicht als Kartenhaus von äußeren Impulsen konstruiert wurde. Zusammen schaffen wir ein Bewusstsein, dass man alleine nicht gefunden hätte, und finden Antworten auf die Frage: Wie kreiere ich mein Leben? Das macht großen Spaß. In erster Linie den Teilnehmerinnen, aber natürlich auch mir.”

Haben Sie die Möglichkeit, anderen Frauen auch durch Ihre eigenen Erfahrungen die Augen zu öffnen?

Michaela Prazak:

“Der Schlüssel zum Erfolg liegt zunächst bei jedem selbst, nicht bei mir. Ich bin allerdings die diejenige, welche die Arbeit initiiert und begleitet. Ich lasse meine eigene Erfahrung insofern einfließen, als dass ich mich wunderbar auf Menschen einlassen kann, die bis jetzt immer nur nach äußeren Erfolgen gestrebt haben und sich dann innerhalb kurzer Zeit ausgebrannt und leer fühlen. So ging es mir früher im Leistungssport als Kunstturnerin, was mich ja letztendlich dazu brachte, den Weg zu ändern. Ich kann Einblicke in mein eigenes Leben geben und mit viel Empathie die Lösungen aufzeigen, die so viel toller sind und bis jetzt noch jede Teilnehmerin begeistert haben (lächelt).”

Das hört sich super an. Frau Prazak, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Interview und wünschen Ihnen weiterhin wertvolle Begegnungen und viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Wer mehr über die Arbeit von Michaela Prazak erfahren möchte, findet auf www michaela-prazak com alle relevanten Informationen.

: Michaela Prazak war ehemalige Olympiateilnehmerin im Kunstturnen. Seit über 20 Jahren ist sie erfolgreich Vollblutunternehmerin mit mehrfachen Millionenumsätzen. Michaela kreiert ihre Erfolge bewusst. Als Kind war sie schon immer anders und passte nicht in eine bestimmte Schublade. Wenn sie nur nach äußeren Erfolgen strebte, war sie kurzerhand ausgebrannt und leer. Sie verstand, daß nur der Weg Erfolg und Freude bringen kann und es wichtig ist sich mit seiner ureigensten Quelle zu verbinden. Nach nach Jahren der Persönlichkeitsentwicklung, coacht sie Menschen auf dem Weg zu ihrer Superpower. 2020 startete sie ihren podcast „Energy Booster“ für den Übergang in die neue Zeit und startet gerade das Coachingunternehmen „Space for Clarity and Creation“.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.