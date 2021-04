Mit welcher Trading Methode handeln Sie?

Heute möchte ich auf die verschiedenen Trading Methoden eingehen, die uns Trader die Börse bietet. Damit meine ich nicht die Tradingsysteme an sich, sondern die Finanzinstrumente mit denen der Handel von Aktien, Devisen (Forex) usw. möglich ist.



Die Trading Methode ist eine wesentliche Säule eines jeden erfolgreichen Trading Systems und sollte deshalb unsere uneingeschränkte Beachtung finden.



Was nützt Ihnen die beste Forextrading Strategie, wenn Sie keine Möglichkeit haben, diese auch effektiv umzusetzen? Richtig, gar nichts! Deshalb gibt es eine Menge Broker, bei denen Sie die verschiedensten Trading Methoden nutzen können. Vom konventionellen Aktienhandel, über Spread-Betting, bis hin zum CFD-Handel ist vieles möglich.





Beimerwirbt der Trader die Aktie tatsächlich und hat somit einen Anteil am Unternehmen, welches hinter dieser Aktie steht. Der Vorteil dieser Trading Methode ist der Schutz vor Inflation, da wie gesagt, Firmenanteile erworben werden. Der Nachteil hierbei ist, dass kein Hebel zur Verfügung steht und deshalb relativ viel Kapital zum Online Trading gebraucht wird.ist eine Finanzwette, bei der Sie sowohl Long oder Short traden können. Sie kaufen also keine Aktien oder Devisen, sondern Sie setzen lediglich darauf, dass diese fallen oder steigen. Bei dieser spekulativen Trading Methode geht es um den eher kurzfristigen Handel mit hoher Hebelwirkung.Diesteht für contract for difference. Es handelt sich um sogenannte Derivate (Ableitungen), die auf den jeweiligen Basiswert beruhen. Es findet also auch hier kein direkter Aktien oder Devisenhandel (Forex Trading) statt.Ich persönlich habe mich für den CFD-Handel als Trading Methode entschieden, da die Einfachheit, die Kostenstruktur und die ebenfalls enorme Hebelwirkung einfach unschlagbar sind ;-)Sie sollten sich nun ebenfalls mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinander setzen und dann die für sich richtige Trading Methode wählen.Viel Spaß beim AusprobierenQuelle: Trading-Welt

