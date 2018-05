wallstreet:online-Aktie: Mehrere aussichtsreiche Wachstumsinitiativen - Kaufen! Aktienanalyse

Münster (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:

Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).

wallstreet:online wachse aktuell mit hoher Dynamik, wobei Skaleneffekte dafür sorgen würden, dass die ohnehin schon sehr guten Margen im laufenden Jahr deutlich zulegen würden. Aufbauend auf diesem starken Fundament arbeite das Management an zahlreichen Wachstumsinitiativen, um sich zu einem innovativen FinTech-Unternehmen zu wandeln und damit die Abhängigkeit vom Börsen- und Werbezyklus zu senken.

Ein Schwerpunkt der Bemühungen werde zunächst auf dem ICO-Markt liegen, für den eine regulierungskonforme Informations- und Transaktionsplattform entwickelt werde. Der Ausbau transaktionsgetriebener Einnahmen stehe im Zentrum der strategischen Überlegungen und solle auch über weitere Angebote forciert werden. Die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen an Broker sei ein anvisierter Schritt, ebenso wie die Etablierung eines eigenen Brokers. Dieses Geschäft werde als ideale Ergänzung zum Portalgeschäft gesehen, und auch das von der Tochter Markets Inside Media entwickelte Social-Trading-Angebot, das noch in diesem Jahr am Markt eingeführt werden dürfte, biete diesbezüglich hohe Synergien.

Neben den Initiativen für neue Geschäftsfelder werde wallstreet:online aber auch den Kernbereich mit einer Innovation stärken. Eine eigene Kryptowährung, die Ende 2018 platziert werden solle, stelle dem Konzept zufolge die Basis für eine Beteiligung von Autoren an den Werbeeinnahmen dar. Davon erhoffe sich das Management eine deutliche Steigerung der Zahl aktiver Autoren, was sich wiederum in einem wachsenden Angebot an Content und so letztlich in einer größeren Reichweite auszahlen solle.

In Summe biete die Aktie von wallstreet:online aus Sicht des Analysten im Moment eine Kombination aus einem dynamisch wachsenden und hochprofitablen Kerngeschäft und zahlreichen strategischen Wachstumsinitiativen, mit denen erhebliches zusätzliches Potenzial erschlossen werde. In Relation zu seinen bisherigen Schätzungen habe der Analyst die Annahmen zu deren Realisierung zunächst noch weitgehend unverändert gelassen. Unter Berücksichtigung der aus der durchgeführten Kapitalerhöhung resultierenden Verwässerung und kleinerer Anpassungen am Modell sehe der Analyst den fairen Wert nun bei 70,00 Euro (bislang 70,70 Euro) und damit nach wie vor deutlich über dem aktuellen Kurs.

Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt sein Urteil "buy" für die wallstreet:online-Aktie. Das neue Kursziel laute 70,00 Euro (zuvor 70,70 Euro). (Analyse vom 23.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:

Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

49,90 EUR +0,20% (23.05.2018, 11:18)

ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609

WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60

Ticker-Symbol .-Aktie:

WSO1

Kurzprofil wallstreet:online AG:

wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (23.05.2018/ac/a/nw)