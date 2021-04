Liebe Trader und Anleger:

Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, dass je mehr Sie wissen,

umso weniger wissen Sie, und umso mehr werden Sie verwirrt? Warum ist das so?

Die Menschen neigen zu dem Glauben, dass die Genauigkeit ihrer Prognosen

durch mehr Information genauer wird. Dies ist die Illusion des Wissens,

wonach mehr Information Ihr Wissen über Etwas erhöht

und Ihre Entscheidungen verbessert. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Erhöhte Informationsniveaus führen nicht notwendigerweise zu größerem Wissen.

Dafür gibt es drei Gründe. Erstens: Einige Information hilft uns nicht,

Voraussagen zu machen, und kann uns sogar irreführen.

Zweitens: Viele Leute haben nicht das Training, die Erfahrung oder die Fähigkeiten,

um die Information zu interpretieren. Und schließlich: Die Leute tendieren dazu,

neue Information als Bestätigung ihrer vorangegangenen Überzeugungen zu interpretieren.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie zu viel Information zu einer Lähmung der Analyse führen kann.

Ich traf einen Mann, der ein tüchtiger Student der Lehre von W.D. Gann war.

Gann glaubte daran, dass sich die Kurse entlang eines 45 Grad Winkels bewegen.

Er glaubte auch daran, dass die Zeitintervalle von 3, 5, 9 und andere große Wichtigkeit hätten.

Also benutzte der Mann, den ich kannte, Gleitende Durchschnitte von 3 Stäben, 5 Stäben, 9 Stäben und Vielfache davon.

Natürlich ist 3 x 9 gleich 27, und so behielt er auch den 27-Stäbe Gleitenden Durchschnitt.

5 x 9 ist 45, also nutzte er auch den 45-Stäbe Gleitenden Durchschnitt.

Er beobachtete auch den 135-Stäbe Gleitenden Durchschnitt (3x45) und andere.

Er suchte nach Übereinstimmung all dieser Gleitenden Durchschnitte,

was natürlich zu großer Verwirrung führte, da es selten vorkam und höchstwahrscheinlich Zufall war,

wenn alle Gleitenden Durchschnitte eine Art von Übereinstimmung aufwiesen (Zusammenfluss).

Also litt dieser Mann stark unter einer Lähmung der Analyse.

Er hatte einfach zu viel Information, und er war nicht in der Lage, bei einem Trade den Abzug zu ziehen.

Ich werde niemals den Satz vergessen, den er zu mir sagte:

“Joe, ich weiß so viel. Woran liegt es dann, dass ich fast niemals Geld verdiene beim Trading?”

Ich denke, anhand der oben gemachten Beschreibung sollten Sie in der Lage sein,

das zu wissen, genauso wie es bei mir der Fall war.



Autor: Joe Ross

