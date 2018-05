ver.di: Fortschritt bei Gesprächen mit Ryanair

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Berlin (www.aktiencheck.de) - In den Gesprächen zwischen der Fluggesellschaft Ryanair und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) wurden am Donnerstag die Weichen für die Aufnahme von Tarifvertragsverhandlungen gestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung:

"Nur ein Tarifvertrag kann nachhaltige Verbesserungen und gleichwertige Arbeitsbedingungen für alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland sicherstellen", bekräftigte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Die Wahl für eine Tarifkommission, die in den Verhandlungen die Interessen der Kabinenbeschäftigten an den augenblicklich zehn Basen in Deutschland vertritt, beginnt in der nächsten Woche. Ryanair hatte ver.di Mitte April ein Angebot für eine Annerkennungsvereinbarung unterbreitet und Gespräche angeboten. (Pressemitteilung vom 18.05.2018) (22.05.2018/ac/a/m)