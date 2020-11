va-Q-tec: Beim Corona-Impfstoff geht es jetzt um die Logistik

Bei dem ganzen Hype um potenzielle Impfstoffkandidaten wird sich der eine oder andere Börsianer an den legendären André Kostolany erinnern. Der ungarische Börsenexperte hat folgenden Satz geprägt: „Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln.“

Anstelle von Schaufeln werden in den kommenden Monaten spezielle Kühlboxen benötigt, die für den Transport der Impfstoffe bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Bei BioNTec / Pfizer zum Beispiel muss durchgängig eine Temperatur von minus 70 Grad gewährleistet sein. Kühlboxen aus dem Baumarkt sind dafür eher weniger geeignet. Aus diesem Grund ist in den vergangenen Tagen die Aktie von va-Q-tec ins Visier vieler Börsianer geraten. Das in Würzburg beheimatete Unternehmen produziert unter anderem Thermoboxen und Container zum Transport von temperatursensiblen Gütern. Mit einem nicht namentlich genannten „globalen Top-Pharmahersteller“ wurde nach Angaben von va-Q-tec bereits eine Vereinbarung zur Lieferung von Thermocontainern geschlossen.

Die Aktie des neuen Börsenlieblings hat sich im vergangenen Jahr bereits verdreifacht, bevor es im Frühjahr dann auch hier zum Absturz kam. Der Kurs brach von 15 Euro auf unter 7 Euro ein, um dann im Anschluss bis auf 53 Euro zu steigen. Dieses Hoch wurde am Montagmorgen erreicht, als die Aktie zum Handelsstart um 41 Prozent zulegen konnte. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um satte 39 Prozent abrutschen ließen. Verantwortlich dafür soll die Erfolgsmeldung von Moderna gewesen sein. Der Impfstoff dieses Herstellers ist bei einer benötigten Transport-Temperatur von minus 20 Grad weniger temperaturempfindlich. Bei Kursen von gut 32 Euro griffen die Käufer dann aber wieder zu. Seitdem ging es erneut um 34 Prozent nach oben.

Der frühe Vogel…

Solche Kursbewegungen sind für aktive Trader natürlich ein gefundenes Fressen. Deutlich wurde das vor allem am Montagmorgen, als viele Top-Trader bei wikifolio.com schon sehr früh die deutlich erhöhten Kurse zu Verkäufen nutzten. Florian Bub ( FlorianBub ) etwa erwischte bei seinem wikifolio Marktsentiment in den Morgenstunden Verkaufskurse zwischen 45 und 50 Euro. Da er gut eine Woche zuvor für 27 Euro eingestiegen war, konnte er so Gewinne von bis zu 85 Prozent einstreichen. Ein nahezu perfekter Trade kurz vor dem achten Geburtstag des wikifolios, das bei einem maximalen Drawdown von nur 22 Prozent eine jährliche Durchschnittsperformance von 13 Prozent vorweisen kann. Als kleiner Malus bleibt, dass der Großteil der Gesamtperformance von 168 Prozent in den elf Monaten vor der Emission des wikifolio-Zertifikats erzielt wurde. Seitdem ist der Kurs „nur“ noch um 58 Prozent gestiegen. In Kombination mit dem relativ geringen Maximalverlust ist aber auch das immer noch eine ordentliche Leistung. Der einige Jahre im Handel einer Bank aktiv gewesene Trader will durch ein ausgeklügeltes Money Management-Konzept und jede Menge Disziplin eine absolute, positive Jahresperformance bei möglichst geringen Verlusten generieren. Das ist bislang gelungen.

+168,0 % seit 25.11.2012

+5,0 % 1 Jahr

0,87× Risiko-Faktor

EUR 1.070.844,97 investiertes Kapital

FlorianBub DE000LS9JZK2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20142016201820200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,2 Prozent Starkes Timing auf beiden Seiten

Während Bub bei der va-Q-tec komplett ausgestiegen ist, hat Wilhelm Scholze ( Growthbill ) für sein wikifolio Innovation und Wachstum am Freitag und Montag nur einige Stücke verkauft und die Position mittlerweile sogar wieder aufgestockt. „Teilgewinnmitnahmen nach starkem Kurssprung heute. Ich glaube weiter an die Story, aber es war ohnehin die größte Position im wikifolio. Daher nun etwas angepasst“, postete der 20 Jahre lang im Bereich Institutional Equity Sales aktive Trader am Montag nach einem realisierten Kursplus von bis zu 154 Prozent. Der höchste Kurs, den er dabei erzielte, lag bei 48 Euro. Ebenfalls sehr gut war das Timing beim Nachkauf am Dienstagmittag, der bei gut 33 Euro nur knapp über dem Korrektur-Tief erfolgte. Das im März 2014 eröffnete wikifolio ist bei einer Performance von 137 Prozent gerade auf ein neues Rekordhoch geklettert. Der Trader setzt auf „Innovationsführer und wachstumsstarke Unternehmen“ aus Deutschland und den USA.

+137,2 % seit 05.03.2014

+32,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 1.228.410,51 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 BioNTec US09075V1026 1.296.072,78 918 63% 2 Amazon US0231351067 6.586.878,97 728 57% 3 va-Q-tec DE0006636681 2.169.206,97 718 53% 4 Tesla Motors US88160R1014 371.416,61 645 56% 5 Varta DE000A0TGJ55 843.395,53 561 72% 6 HelloFresh DE000A161408 3.563.737,30 536 48% 7 Plug Power US72919P2020 689.958,69 527 48% 8 Alibaba US01609W1027 105.650,76 482 79% 9 CUREVAC NL0015436031 619.523,90 481 52% 10 Moderna US60770K1079 383.988,25 462 66%

Growthbill DE000LS9CBX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,7 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

