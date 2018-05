va-Q-tec-Aktie: Short-Volltreffer! Aktienanalyse

Haar (aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).



Ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von va-Q-tec am 7. Mai 2018 sei gerade noch richtig gekommen. Damals habe das Papier bei 18 Euro notiert. Der Kursverlust von rund 30% in kurzer Zeit sei für Leeverkäufer grandios. Nach Meinung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" wird der Kursrutsch weitergehen. Das Papier sei im Herbst 2016 zu Kursen von 12,30 Euro emittiert worden. Den Emissionspreis werde Firmenchef Joachim Kuhn sicherlich noch von unten sehen. Aktuelle Notiz: 12,60 Euro.



Die Zahlen für Q1 seien schlichtweg schlecht gewesen. Der Umsatz habe lediglich um 6% expandiert. Das EBITDA habe sich vom Q1 des Vorjahres von 2,4 auf nur noch 0,7 Mio. Euro massiv verschlechtert. Netto seien mehr als 1,7 Mio. Euro plattgemacht worden. Die Cashflows seien erneut negativ gewesen und per Ende März sei die Kasse noch mit 5,5 Mio. Euro gefüllt gewesen. Eine Kapitalerhöhung würden die Aktienexperten in den nächsten Monaten nicht ausschließen.



Weiter verkaufen, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse zur va-Q-tec-Aktie. (Analyse vom 29.05.2018)









