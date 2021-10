Ein unruhiges Ende der Woche

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Der letzte Handelstag der Woche und der erste des neuen Quartals begann holprig, aber die Dinge haben sich zum Positiven gewendet: Europa hat einen Großteil seiner Verluste wettgemacht und die Wall Street hat etwas höher eröffnet.



Es ist klar, dass die Märkte im Moment noch sehr nervös sind, was unter den gegebenen Umständen durchaus verständlich ist. Die Ungewissheit zum Jahresende ist enorm, und wenn die Zentralbanken in dieser Situation die Stimulierungsmaßnahmen zurücknehmen oder sogar die Zinsen erhöhen, ist das nicht gerade vertrauenserweckend.



Die politischen Entscheidungsträger können sich verkleiden, wie sie wollen, aber wenn sie die Geldpolitik zu einem Zeitpunkt straffen, an dem sich das Wachstum verlangsamt und der Gegenwind stärker wird, untergraben sie ihre eigene Botschaft, die auf taube Ohren stoßen wird.



Nirgendwo wird dies deutlicher als im Vereinigten Königreich, das mit einer schwerwiegenderen Energiekrise als die meisten anderen Länder konfrontiert ist, mit dem Ende der Urlaubsregelung und der Aufstockung des Universalkredits sowie mit einer bizarren Treibstoffkrise aufgrund von Fahrermangel und Panikkäufen, die mit der lächerlichen Toilettenpapier-Saga im letzten Jahr vergleichbar sind. Um nur einige zu nennen. Und doch rechnen die Märkte mit drei Zinserhöhungen bis Ende nächsten Jahres, während das Pfund abstürzt.



Wenn die Märkte Recht haben, ist dies nicht das Verhalten einer Zentralbank, die glaubt, dass die Inflation vorübergehend ist, und es verheißt auch nichts Gutes für die Wirtschaft bis zum Ende des Jahres. Eine Wirtschaft, die nach wie vor unter ihrem Höchststand vor der Pandemie liegt, mit einer Arbeitslosigkeit, die immer noch weit darüber liegt und in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch steigen wird. Das passt einfach nicht zusammen.





Die Anleger haben sich nun schon so lange auf die Zentralbanken als wirksame Bremsklötze verlassen. Die niedrige Inflation hat es ihnen ermöglicht, bei der Beendigung der Konjunkturprogramme und der Straffung der Geldpolitik äußerst geduldig zu sein.Doch diesen Luxus können sie sich jetzt nicht mehr leisten, denn angebotsseitige Probleme erzeugen einen unerwünschten Preisdruck, und es ist nicht klar, wie viel davon anhalten wird. Im Vereinigten Königreich wird das Problem durch die Nähe der Pandemie zum Brexit noch verschärft, weshalb sich das Pfund so verhält, wie es sich verhält.Es scheint, als müssten die Anleger die Daumen drücken und hoffen, dass ihnen die nächsten sechs Monate wohlgesonnen sind. Ein warmer Winter wäre ein willkommener Anfang. Ein nachlassender Inflationsdruck zu Beginn des nächsten Jahres würde den Zentralbanken ein wenig mehr Spielraum geben. Und natürlich, Covid, könnte der Winter auf der Nordhalbkugel zu einem Anstieg der Inflation auf der Nordhalbkugel führen. Ich bin nicht besonders optimistisch.Die US-Daten, die wir um die Eröffnung herum erhalten haben, waren eine gemischte Sache. Die Inflation entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen, wobei die monatlichen Zahlen zeigen, dass der Druck nachlässt. Die Ausgaben lagen über den Erwartungen, wurden aber nach einer Abwärtskorrektur der Juli-Zahlen ermittelt.Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe fielen ebenfalls etwas gemischt aus, wobei die Gesamtzahlen die Erwartungen übertrafen, der Teilindex für die Beschäftigung jedoch nicht so stark anstieg wie erwartet. Die gezahlten Preise waren ebenfalls etwas höher.Es war eine recht unruhige Woche an den Ölmärkten, in der die Entwicklung gerade dann zum Stillstand kam, als Brent die 80 $-Marke erreichte. Eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, höheren Lagerbestandsdaten und allgemeiner Risikoaversion hat der Rallye vorerst den Boden entzogen, aber die Aussichten bleiben positiv. Der Preis zog sich bis auf 76,50 $ zurück, bevor er schnell Unterstützung fand.Die Energiekrise hat den Rohölpreis noch attraktiver gemacht und zu Gerüchten über 90 $, vielleicht sogar 100 $ geführt. Die Erdgasknappheit hat die Preise in die Höhe schnellen lassen - sie erreichten Niveaus, die 190 $ pro Barrel Öl entsprechen - und alternative Quellen reiten auf der Welle nach oben. Da die chinesische Regierung die staatlichen Energieunternehmen angewiesen hat, die Winterversorgung um jeden Preis zu sichern, ist der Wettbewerb jetzt noch härter geworden.All dies macht das OPEC+-Treffen nächste Woche umso interessanter. Die Gruppe hat nun eine Entscheidung zu treffen. Hält sie an den monatlichen Fördermengensteigerungen von 400 000 Barrel pro Tag fest oder erhöht sie diese, um zu verhindern, dass die Preise auf ein unhaltbares Niveau steigen und den weltweiten Aufschwung weiter unter Druck setzen. Ich denke, dass sie in der nächsten Woche von drastischen Maßnahmen absehen werden, obwohl verschiedene Szenarien diskutiert werden.Der Goldpreis stieg am Donnerstag wieder über die Marke von 1.750 $, da der Dollar und die US-Renditen etwas nachgaben. Da die Aussichten zunehmend unsicherer werden, könnte Gold in den Genuss von Zuflüssen aus sicheren Häfen kommen. Das gelbe Metall wurde zeitweise übersehen, da der Dollar stattdessen gut abschnitt und den Goldpreis unter Druck setzte.Es wird interessant sein zu sehen, ob es diese Gewinne halten kann, wenn die Risikoaversion in den kommenden Wochen anhält. Es gibt noch viele Hindernisse auf dem Weg nach oben, die einen Anstieg sehr schwierig machen werden. Das erste dieser Hindernisse liegt bei 1.760 $, wo es gestern auf Widerstand stieß, gefolgt von 1.780 $.Der Bitcoin hat am Freitag die Marke von 45.000 $ überschritten und ist weiter gestiegen. Nachdem es so lange nach einer Korrektur aussah, bevor er schließlich nach unten ausbrach, zeigte die Kryptowährung eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, um die 40.000 $ zu halten - vielleicht in der Hoffnung auf eine helfende Hand eines bestimmten freimütigen Unternehmers - und sie erntet nun die Früchte dafür.Um die $45.000 herum gab es eine Menge Widerstand, nachdem dieser Wert den größten Teil des Augusts und Anfang Septembers eine wichtige Unterstützung gewesen war. Ein Ausbruch über diese Marke war eindeutig ein großer Moment und war sofort der Auslöser für einen Anstieg in Richtung 47.000 $. Die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dass er nicht die Absicht habe, Kryptowährungen zu verbieten, wurden für die Bewegung verantwortlich gemacht, aber ich denke, es steckt wahrscheinlich mehr dahinter.Die Schlacht ist jedoch noch nicht gewonnen, denn der Kurs stößt heute auf Widerstand im Bereich des 61,8%-Retracements zwischen den Höchst- und Tiefstständen vom September. Ein Anstieg über diese Marke und $50.000 sieht plötzlich sehr verwundbar aus.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.