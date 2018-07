Das unbeachtete Risiko der USA

wer sich nach der US-Wahl im November 2016 einen gut beratenen und diplomatischen Präsidenten gewünscht hat, wurde von der Realität schwer enttäuscht. Stattdessen poltert Donald Trump, wo immer er auftritt. Dabei untergräbt er mit viel Energie die Weltordnung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat. Eines vergisst der US-Präsident dabei und das könnte sich böse rächen:Was die USA offenbar vergessen, ist die Tatsache, dass sie hoch verschuldet sind. China beispielsweise besitzt US-Staatsanleihen im Wert von aktuell rund 1.200 Mrd. US-Dollar und ist damit der größte Gläubiger der USA. Wenngleich es für China selbst nicht ohne Schaden ablaufen würde, sollte man nur einen Teil dieser „Schuldscheine“ auf den Markt werfen, dürften vor allem die USA darunter schwer zu leiden haben. In diesem Fall ist von einem massiven Einbruch des US-Dollars auszugehen, gar eine Ablösung des US-Dollars als Leitwährung wäre in diesem Fall nicht mehr auszuschließen. Sollte es beispielsweise für den Ölpreis eine alternative Abrechnungswährung geben, dürfte dies die USA schwer treffen.Nicht zuletzt am Verhalten gegenüber dem Thema Iran zeigt sich, wie fragwürdig die USA ihre Macht anwenden. So drohen die Vereinigten Staaten Unternehmen mit Konsequenzen, wenn sie mit dem Iran Geschäfte betreiben. Der Iran selbst hat bereits auf die zahlreichen Drohungen der USA reagiert und erst am Wochenende erneut mit einer Sperrung der Meerenge von Hormus gedroht. In diesem Fall sollte der Ölpreis steil nach oben schießen, Pessimisten sehen sich dabei sogar an die Ölkrise aus den 70er Jahren erinnert. Damit besteht von dieser Seite nicht nur für die USA selbst, sondern für die komplette Weltkonjunktur ein enormes Risiko.Das Verhalten des US-Präsidenten hat die Welt vor allem eines gelehrt: Es macht Sinn, sich unabhängiger von den USA mit ihrem unkalkulierbaren Präsidenten zu machen. Dies hat sich offenbar auch Russland gedacht. So wurden von dieser Seite im April die Bestände an US-Staatsanleihen halbiert. Im Mai folgte dann ein weiterer Verkauf von rund 69 Prozent der gehaltenen US-Staatsanleihen. Insgesamt hatten diese Transaktionen zwar „nur“ einen Umfang von rund 81 Mrd. US-Dollar, dennoch zeigt die Vorgehensweise, dass derartige Maßnahmen mittlerweile nicht mehr tabu sind. Insofern liegt darin noch ein gehöriges Risiko, was man bei einer oberflächlichen Betrachtung des durch die USA angezettelten Handelskriegs möglicherweise übersieht. Es bleibt zu hoffen, dass Trump bei seinen Aktionen künftig auch daran denkt ...Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.