Auch um Goldminen kann man sich streiten

Gerade streiten Japan und Südkorea um eine 400 Jahre alte Goldmine

Es geht um die Geschichte der alten Goldmine, gelegen auf der Insel Sado. Vor rund 400 Jahren wurde dort mit der Goldproduktion begonnen und geschlossen wurde sie 1989. Japan wünscht nun, dass diese Mine in die Unesco-Liste der Weltkulturerbe aufgenommen wird. Seoul ist davon nicht begeistert und hält dagegen, es werde der Einsatz von Zwangsarbeitern beschönigt. Der Kampf um die Mine beeinflusst Japans Beziehungen zu seinem Nachbarn. In Südkorea wird übrigens in einigen Wochen ein neuer Präsident gewählt. In der Mine haben mehr als 2.000 Koreaner gearbeitet. Das war zu der Zeit als Japan von 1910 bis 1945 die koreanische Halbinsel kolonisierte.





Ähnliches gab es bereits beim Streit um den Standort Hashima vor der Küste von Nagasaki, welcher schon zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Südkorea zeigte sich erbost, da Japan in einem Infozentrum aufzeigte, dass koreanische Arbeiter in Hashima gut bezahlt und behandelt wurden. Südkorea und Japan liegen seit Jahren im Clinch, wie man mit der Geschichte, dass Koreaner zur Arbeit in Minen und Fabriken gezwungen wurden, umgeht. Die Sado-Goldmine war über Jahrhunderte die produktivste Mine im Land und sie produzierte mindestens 78 Tonnen Gold und 2.330 Tonnen Silber, dann war sie erschöpft und der Betrieb wurde eingestellt.





Goldminen besitzen eine beschränkte Lebensdauer. Heute werden Goldminen nur erschlossen, wenn mindestens eine Produktionsdauer von zehn Jahren vorliegt, denn die Kosten für Erschließung etc. sind hoch. Wer in Goldminenaktien investieren möchte, sollte sich neben Management, Finanzstatus auch die Lage des Goldprojektes und weitere Umstände wie Umwelt oder Lebensdauer anschauen. Zu den aussichtsreichen Kandidaten gehören Condor Gold und CanaGold.





Condor Gold besitzt in Nicaragua das aussichtsreiche La India-Projekt. Die beiden ersten Jahre soll die Goldproduktion im Schnitt im Jahr rund 157.000 Unzen Gold ausmachen. Gemäß der Vormachbarkeitsstudie ist eine robuste wirtschaftliche Machbarkeit gegeben. CanaGold führt erfolgreiche Bohrungen auf seinem früher produzierenden New Polaris-Goldprojekt in British Columbia durch. Neueste Bohrungen ergaben beispielsweise gut 20 Gramm Gold je Tonne Gestein.





