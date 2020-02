Die türkische Zentralbank senkt die Zinsen weiter

Staatspräsident Erdogan setzt die türkische Zentralbank seit Mitte letzten Jahres unter Druck die Zinsen zu senken. Seitdem hat die türkische Zentralbank ihre Leitzinsen von 24 % auf 10,75 % gesenkt. Damit will er auch die hohe Inflation bekämpfen. In der Regel sind beide Ziele schwer zu erreichen, da bei einer Leitzinssenkung die Konjunktur angekurbelt wird und somit die Preise weiter steigen. Die Inflation ist inzwischen zwar auf knapp 12,15 % gefallen, liegt aber noch über dem aktuellen Leitzins. Entgegen der türkischen Regierung gehen die Marktteilnehmer wieder von einer steigenden Inflation in Richtung 14 % aus, während die Regierung eine Inflationsrate von 8,5 % erwartet. Die Kombination aus niedrigeren Zinsen und einem negativen Realzins soll die türkische Wirtschaft und insbesondere den Konsum ankurbeln. Damit einher geht aber auch ein Verfall der türkischen Lira. Gegenüber dem US-Dollar hat die türkische Lira seitdem knapp 7 % verloren. Davon profitieren die exportorientierten türkischen Unternehmen. Doch auf der anderen Seite werden importierte Güter teurer und die Konsumenten müssen tiefer in die Tasche greifen. Staatspräsident Erdogan ist durch mehrere Niederlagen bei den Kommunalwahlen im letzten Juni gewarnt, die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung nicht aus dem Blick zu verlieren und vor allem zu verbessern. Ansonsten könnte seine AKP Partei abgestraft werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.