thyssenkrupp-Aktie: Neuer aktivistischer Investor - Aktienanalyse

Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).



Der US-Hedgefonds Elliot des US-Investors Paul Singer habe sich mit unter 3% an thyssenkrupp beteiligt. Daraus schließe Diermeier, dass der Investor deutliches Verbesserungspotenzial bei thyssenkrupp sehe. Konkrete Vorstellungen, wie sie der zweite aktivistische thyssenkrupp-Investor Cevian (Verschlankung der Verwaltung, Abspaltungen und Börsengänge) dargelegt habe, seien von Elliot zumindest noch nicht kommuniziert worden. Insgesamt werde nach Meinung von Diermeier die Interessenlage bei thyssenkrupp durch den Einstieg von Elliot noch komplexer. Auf der einen Seite die Gewerkschaften sowie die Krupp-Stiftung (größter Aktionär: 21%; Satzung: "Erhaltung des Konzerns") sowie auf der anderen Seite die aktivistischen Investoren (Cevian: 18%; Elliot).



Die Arbeit des thyssenkrupp-Managements unter Führung von CEO Hiesinger werde nicht einfacher, zumal vom jüngsten Zahlenwerk (quantitativ solide, qualitativ schwach) eher Gegen- als Rückenwind ausgehe. Entscheidend werde für die Unternehmensleitung nach Ansicht von Diermeier sein, dass das paritätische Stahl-Gemeinschaftsunternehmen zwischen thyssenkrupp Steel Europe und Tata Steel Europe erfolgreich realisiert und eine schnelle Trendwende für den Bereich Industrielösungen herbeiführt werde. Anschließend werde nach Erachten des Analysten die Trennung vom restlichen Werkstoffgeschäft (Material Services) auf der Agenda stehen. Damit wäre die Konzernkomplexität signifikant reduziert. Eine adäquate Trennungslösung für die Marine-Sparte zu finden, sei nach Meinung des Analysten deutlich schwieriger.



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie (QTD: +7%; YTD: -6%) weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute unverändert 26 Euro. (Analyse vom 29.05.2018)









thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.05.2018/ac/a/d)