thyssenkrupp-Aktie: Neuer Großaktionär dürfte für Bewegung sorgen - Aktienanalyse

Wie schon im ersten Quartal, erwies sich die Stahlsparte von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (Anfang Oktober 2017 bis Ende September 2018) als Wachstumstreiber, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.



Die Sparte habe ihr bereinigtes EBIT von 92 auf 198 Mio. Euro gesteigert. Insgesamt habe das 2. Quartal aus Sicht der Analysten ein eher gemischtes Bild geliefert. Zwar habe das bereinigte EBIT auf Konzernebene mit 500 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die Entwicklung bei Free Cash-Flow und Nettogewinn besser ausgefallen sei als erwartet. Gleichzeitig habe sich aber beim bereinigten EBIT der Industriegütergeschäfte (Komponenten für Automobilindustrie und Maschinenbau, Aufzüge, Anlagenbau) - insbesondere im Segment Industrial Solutions - eine enttäuschende Entwicklung gezeigt. Belastend hätten sich u.a. negative Währungseffekte sowie gestiegene Materialkosten ausgewirkt.



Der Vorstand rechne im Geschäftsjahr 2017/2018 auf Konzernebene weiterhin mit einem Anstieg des bereinigten EBIT auf 1,8 bis 2,0 Mrd. Euro, maßgeblich getragen durch eine anhaltend positive Entwicklung der Stahlsparte. Zudem gehe er davon aus, das Joint Venture mit Tata Steel im 1. Halbjahr 2018 abzuschließen. Würden sich die Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern in den Niederlanden weiter hinziehen, dürfte sich die Fusion nach unserer Einschätzung jedoch verzögern.



Mitten in die laufenden Verhandlungen für das Joint Venture der Stahlsparten von thyssenkrupp und Tata Steel sei im März 2018 die Ankündigung des US-Präsidenten geplatzt, Strafzölle auf Stahlimporte in die USA in Höhe von 25% zu erheben. Zwar hätten durch die EU zunächst zeitlich befristete Ausnahmen erreichen können. Nichtsdestotrotz sei thyssenkrupp selbst aktiv geworden und habe seinerseits Zollbefreiungen für Produkte aus verschiedenen Bereichen beantragt. Sollten der Konzern keine individuellen Ausnahmen erreichen, dürften die Auswirkungen gleichwohl überschaubar bleiben, da thyssenkrupp im stahlproduzierenden Kernsegment nur rund 4% seiner Gesamtproduktion in die USA exportiere. Zudem handle es sich dabei größtenteils um Stahl mit besonders hochwertiger Qualität, der nicht so einfach durch Lieferungen von US-Wettbewerbern ersetzt werden könne.









In der vergangenen Woche habe der Einstieg des Hedgefonds Elliott bei thyssenkrupp für Aufsehen gesorgt. Der Hedgefonds habe nach eigenen Angaben eine signifikante Position unterhalb der meldepflichtigen Schwelle von 3% aufgebaut. Die Experten von Elliott hätten thyssenkrupp genauer unter die Lupe genommen und sähen im operativen Geschäft erheblichen Spielraum für Verbesserungen. Zu diesem Thema wolle man mit Vorstand und Aufsichtsrat in einen konstruktiven Dialog eintreten. Erhebliches Verbesserungspotenzial sehe auch der schwedische Finanzinvestor Cevian, bei thyssenkrupp der zweitgrößte Einzelaktionär nach der Krupp-Stiftung. Cevian kritisiere die komplexe Struktur von thyssenkrupp und fordere eine Restrukturierung, die über das Joint Venture der Stahlsparte hinausgehe. Dabei müssten auch Verkäufe weiterer Unternehmensbereiche geprüft werden.Bislang habe sich Cevian mit seinen Forderungen nicht gegen die anderen Großaktionäre durchsetzen können. Allerdings sei es mit Blick auf die schwache Entwicklung der Industriesparten in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 und vor dem Hintergrund, dass Elliott und Cevian ähnliche Ziele verfolgen würden, gut möglich, dass Elliott seinen Anteil weiter aufstocke. Gemeinsam hätten beide Investoren die Möglichkeit, Druck auf das Management auszuüben, um operative Verbesserungen im Konzern zu erreichen. Dies wäre eine Entwicklung, von der letztlich alle Aktionäre profitieren würden, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 01.06.2018)