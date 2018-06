thyssenkrupp-Aktie: Längerfristig angesetzte Trades nach wie vor uninteressant - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Berlin (aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von LYNX Broker:



Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.



Die thyssenkrupp AG sei ein global tätiger Industriekonzern im Bereich Stahl, Industriegüter und Industriedienstleistungen. Dem Konzern seien insgesamt 461 Unternehmen und 25 Beteiligungen in 79 Ländern zuzurechnen. Das Unternhmen habe 158.739 Mitarbeiter, verfüge über sechs regionale Zentralen und sei an rund 2.000 Standorten vertreten. thyssenkrupp halte rund 19.000 Patente und habe zuletzt 816 Mio. EUR in Forschung und Entwicklung investiert. Das Unternehmen sei in die Bereiche Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Material Services und Steel Europe untergliedert, wobei Material Services den höchsten Umsatzanteil aufweise. Die USA seien übrigens die zweitwichtigste Umsatzregion - somit sollten Zölle und Barrieren im US-Handel bei thyssenkrupp einen recht hohen Stellenwert haben. Zudem sei die wichtigste Kundengruppe die Automobilindustrie. thyssenkrupp werde von CEO Heinrich Hiesinger geleitet und habe seinen Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Essen.



Details zur Aktie



Die Notizaufnahme der thyssenkrupp-Aktien mit dem Handelssymbol "TKA" sei nach der Fusion am 25. März 1999 erfolgt. Das Grundkapital betrage 1,6 Mrd. EUR, eingeteilt in 622.531.741 Aktien, davon seien rund 566,3 Mio. Wertpapiere im Umlauf. Die thyssenkrupp AG könne bis zum Stichtag am 29. Januar 2020 bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erwerben (Aktienrückkaufprogramm vom 30. Januar 2015). Die Aktien seien in den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einbezogen.



Die thyssenkrupp AG habe in ihrer jüngsten Erhebung vom März 2018 über 200.000 Aktionäre registriert. Rund 90 Prozent der Aktionäre seien institutionelle Anleger und damit nur 10 Prozent Privatanleger. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (AKBH) halte rund 21 Prozent des Grundkapitals. Der größte institutionelle Aktionär sei die Cevian Capital mit rund 15 Prozent. Nachfolgend würden sich BlackRock mit 3,11 Prozent und Franklin Mutual Advisers, LLC mit 2,98 Prozent finden.



Bei einem Blick in die Dividendenhistorie komme Wehmut auf, denn die Aktie habe schon bessere Zeiten gehabt. So sei für das Geschäftsjahr 2007/2008 1,30 EUR Dividende gezahlt worden, jüngst seien es gerade einmal 0,15 EUR gewesen. Die Anzahl der ausstehenden Aktien habe im Geschäftsjahr 2007/2008 bei 477,8 Mio. gelegen, im Geschäftsjahr 2016/2017 allerdings bei 622,5 Mio. In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier um rund 46 Prozent an Wert hinzugewinnen können, während der DAX rund 52 Prozent habe zulegen können. Demnach seien die thyssenkrupp-Papiere ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 14,05 Mrd. EUR. Die Aktie hätten in den letzten 52 Wochen 27,07 EUR im Hoch und 20,67 EUR im Tief gekostet.



Ausstehendes Anleihevolumen









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Die Gesellschaft weise mit derzeit insgesamt 8 Anleihen (im Rahmen des 10-Mrd.-EUR-Finanzierungsprogramms) ein ausstehendes Anleihevolumen in Höhe von 6,5 Mrd. EUR auf. Die erste Anleihe in Höhe von 1,6 Mrd. EUR mit einem Nominalzinssatz von 4,0 Prozent werde am 27. August 2018 fällig. Die weiteren Laufzeiten der restlichen Anleihen würden sich bis auf das Jahr 2026 erstrecken. Nähere Informationen würden Anleger auch über die Börse Luxemburg finden.Die Analysten von Baader Bank, Barclays, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, DZ Bank, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, NordLB, Société Générale, Warburg Research und UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von thyssenkrupp angefertigt. Von den 15 Analysen habe das höchste Kursziel bei 33,00 EUR (Jefferies vom 16. Mai 2018) gelegen und das niedrigste Kursziel bei 20,00 EUR (Barclays vom 5. März 2018). Das Durchschnittskursziel der 15 Analysen liege bei 26,34 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 22,57 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Bei thyssenkrupp werde jeweils zum 30.09. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe für das Geschäftsjahr 2017 bei 41,447 Mrd. EUR gelegen, das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern bei 765,0 Mio. EUR. Der Jahresverlust sei mit 649,0 Mio. EUR testiert worden. Der Verlust je Aktie habe bei 1,15 EUR gelegen. Dennoch sei eine Dividende in Höhe von 0,15 EUR ausgekehrt worden. Die Ausschüttungssumme habe bei 93,0 Mio. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 5,292 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten seien mit 31,643 Mrd. EUR angegeben worden. Das Eigenkapital sei mit 2,890 Mrd. EUR festgestellt worden, das gezeichnete Kapital habe bei 1,594 Mrd. EUR gelegen und die Eigenkapitalquote sei mit 9,7 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 35,048 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 158.739 Mitarbeiter beschäftigt.Die Umsätze könnten 2018 42,5 Mrd. EUR und 2019 43,0 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 3,1 Mrd. EUR und 2019 bei 3,2 Mrd. EUR liegen, das EBIT werde für 2018 mit 2,0 Mrd. EUR und für 2019 mit 2,2 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß Schätzung 2018 auf 1,57 EUR und 2019 auf 1,87 EUR. Die Dividende könnte sich 2018 bei 0,20 EUR und 2019 bei 0,26 EUR befinden. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 2,77 EUR und 2019 von 3,31 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 5,86 EUR und 2019 bei 7,24 EUR liegen. Die Nettoverschuldung des Jahres 2018 liege in Höhe von 2,0 Mrd. EUR und könnte sich 2019 auf rund 1,3 Mrd. EUR erheblich reduzieren.Die Konsensschätzungen vom 7. Mai 2018 für das Geschäftsjahr 2017/2018 würden einen Gesamtumsatz von 42,610 Mrd. EUR prognostizieren. Das EBIT werde mit 2,053 Mrd. EUR und der freie Cashflow mit 254,0 Mio. EUR erwartet.Die thyssenkrupp AG präsentiere am 9. August 2018 den Zwischenbericht für die neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 (Geschäftsjahr laufe vom 1. Oktober bis zum 30. September) und am 21. November 2018 folge die Bilanz-Pressekonferenz 2018.In den vergangenen fünf Handelsjahren habe der Wert von thyssenkrupp sehr uneinheitlich tendiert. Trendphasen seien teilweise von nur kurzer Dauer oder charttechnisch unsauber gewesen. Ein mittel- bis langfristig angesetzter Trendhandel sei somit kaum oder nur bedingt sinnvoll gewesen. Das Fünfjahrestief habe im Kursbereich von rund 12,50 Euro und Fünfjahreshoch etwas oberhalb von 27,00 Euro gelegen. Auffallend sei, dass sich langfristig der Bereich von 22,00 Euro als Widerstand und Unterstützung herauskristallisiert habe, und dass auch der Schlusskurs vom letzten Freitag nur knapp über dieser Marke zu finden sei. Es sei denkbar, dass sich oberhalb dieses wichtigen Unterstützungsbereichs von 22,00 Euro erneut eine leichte Aufwärtstendenz entwickelt, die auf kurzfristigeren Zeitebenen zu Käufen führen könnte. Etwas längerfristig angesetzte Trades seien jedoch nach wie vor uninteressant, denn es sei mit für Trendhändler unvorteilhaften Kursbewegungen zu rechnen. Ein realistisches Ziel für kurzfristige Käufe wäre der Kursbereich von 25,00 Euro. Sollte die Unterstützung von 22,00 Euro jedoch erneut unterschritten werden, wären Kaufideen nicht mehr interessant. (Analyse vom 04.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,11 EUR -0,04% (04.06.2018, 10:34)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,10 EUR -0,11% (04.06.2018, 10:49)ISIN thyssenkrupp-Aktie:DE0007500001WKN thyssenkrupp-Aktie:750000Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:TKANasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:TYEKFDie thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.06.2018/ac/a/d)