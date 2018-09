Die spannende Zukunft der Elektromobilität

Mit attraktiven Modellen und bezahlbaren Preisen wollen die großen Autohersteller den Elektroautos zum Durchbruch verhelfen

Allein VW will in 2020 zirka 150.000 Elektroautos verkaufen. Audi und Mercedes stellten kürzlich ihre künftigen SUV-Elektroautos vor. Die Produktion will Audi noch in 2018 beginnen, Mercedes hat 2019 angepeilt. Das neue E-Auto von BMW wird voraussichtlich in 2021 vom Band rollen.

Und die Elektromobilität schreitet voran. In München etwa ist nun die erste eTaxi-Flotte unterwegs, zehn Jaguar I-Pace. Die 400 PS-starken Elektro-SUVs könnten sich zum echten Tesla-Gegner entwickeln. Dass automatisierte Fahrzeuge zum mobilen Alltag gehören werden, ist keine Zukunftsvision mehr. Unfallzahlen zu senken ist nur einer der Punkte, die angestrebt werden. Noch ist Forschungsarbeit, sowie die Klärung von Versicherungsfragen nötig.

Die Automobilbranche dürfte jedoch vor einem großen Wandel stehen. Nicht nur die klassischen Automobilhersteller, sondern zusätzlich auch Firmen, die Assistenzsysteme, Kameras oder Ultraschallsensoren produzieren, werden auf den Markt drängen. Im besonderen Maße werden die Rohstoffe gefragt sein, die in den Akkus der Elektromotoren verbaut sind wie beispielsweise Kobalt.

Und der Kobaltabbau im wichtigen Förderland Kongo leidet unter der politischen Krise, die im Land herrscht. Da dürften Kobaltunternehmen in anderen sicheren Regionen die besseren Karten haben. Dazu zählt etwa First Cobalt. Der Fokus liegt auf Nordamerika, dort zählen drei Kobaltprojekte und eine Kobaltraffinerie zum Portfolio. Bereits für 2019 plant First Cobalt die erste Kobaltproduktion.

In Ostafrika, in Uganda verfügt M2 Cobalt über ein großes aussichtsreiches Landpaket für den Kobaltabbau. Es grenzt an die gleichen Mineraltrends im benachbarten Kongo an, wo einige der größten Minen liegen. Ein weiterer Vorteil ist die politische Stabilität Ugandas. Die Wirtschaft dort wächst und die historische Bergbauindustrie soll ebenfalls wieder florieren.

