Das sind die Verlierer des Handelsstreits

Die Welt kommt einem Handelskrieg ein Stück näher. Die Chinesen beantworten Trumps Strafzölle mit Gegenmaßnahmen – eine Eskalation droht. Obwohl nicht direkt betroffen, leiden auch DAX-Unternehmen aufgrund ihrer Exportaktivitäten darunter. Der DAX kratzt an der 11.800 Punktemarke. Welche Werte sind jetzt besonders gefährdet oder wird alles am Ende gar nicht so schlimm? In der heutigen Finanzmarktrunde werden Daniel und Egmond daher vor allem DAX-Werte unter die Lupe nehmen. Hier aber zunächst ein kleiner Vorgeschmack mit den ersten größeren Verlierern des Handelsstreits. Nicht nur die Aktien und Indizes sind auf Talfahrt, sondern auch Rohstoffe, die von den Strafzöllen der chinesischen Regierung auf US-Produkte betroffen sind. Dazu zählen etwa Sojabohnen und Rindfleisch. Auf der Produktliste Chinas stehen aber auch Flugzeuge, Autos und Chemieprodukte. Im Dow gehören daher Boeing und Caterpillar zu den größten Verlierern (eine Übersicht). Aber auch die Aktien der US-Automobilwerte fallen deutlich.

Gewinner des Handelsstreits

Wie ernst es um den Handelsstreit zwischen den USA und China bestellt ist, zeigt auch die Liste der Gewinner dieses Handelsstreits. Das sind die typischen sicheren Häfen wie etwa Gold (Bull: MF44XQ) oder der japanische Yen (Bull: GD7JJM). Insgesamt planen die Chinesen auf 106 amerikanische Produkte Zölle von bis zu 25 Prozent zu erheben, nachdem Washington am Dienstag Details über die 50 Milliarden chinesischen Waren, hauptsächlich technische Produkte, angegeben hatte, die mit ebenfalls mit einem Zoll von 25 Prozent besteuert werden sollen. Der chinesische Handelsminister erklärte, dass die Tarife 50 Milliarden US-Dollar an US-Waren betreffen würden.

Hier geht es zur Anmeldung für die heutige, spannende Finanzmarktrunde, viel Spaß und großen Erkenntnissgewinn.