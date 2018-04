“sell in may”? Es gibt eine Alternative…

Es scheint als würden es die Börsen gut mit einer alten Weisheit meinen. Denn mit dem jüngsten Sprint der Börsen in Frankfurt, New York und Co. sind die Chancen darauf, dass die Regel “sell in May…” sich bewahrheitet etwas gestiegen. Doch wie sieht es mit der Börsenregel aus, wenn man Sie über lange Zeit gegen den Markt laufen lässt. Die Experten der HSBC haben eine spannende Rechnung aufgestellt und dabei eine deutlich bessere Regel gefunden. Hier können Sie den Daily abonnieren. Sell in May …. come back in September

Beim Blick auf den Kalender rückt eine der bekanntesten Börsenweisheiten in den Fokus. „Sell in May and go away but remember to come back in September“. Beim DAX® haben wir diese Börsenregel im Zeitraum vom 04.01.1988 bis zum 25.04.2018 auf den Prüfstand gestellt. Das achtmonatige Investment von Anfang September bis Ende April hat insgesamt eine Länge von 5.084 Tagen von denen 2.748 Tage ein Plus zeigen. Dies entspricht einer Trefferquote von rund 54 %. Der Buy&Hold-Ansatz hat eine Länge von 7.660 Tagen von denen 4.083 Tage eine positive Rendite liefern (Trefferquote 53%).

Wenn man die Betrachtung auf ein Euroinvestment transformiert, lässt der Buy&HoldAnsatz einen Euro auf rund 13 EUR (historische Volatilität 22% p.a.) und die Börsenregel auf rund 15 Euro anwachsen (historische Volatilität 18% p.a.). Obwohl der Buy&Hold-Ansatz zum Schluss geschlagen werden konnte, gab es während des Zeitraums immer wieder Phasen in denen der Buy&Hold-Ansatz bessere Ergebnisse gezeigt hat. (siehe Abbildung). Betrachtet man anstelle des DAX® den Dow Jones Industrial Average zeigt der Buy&Hold-Ansatz über den analogen Zeitraum durchweg bessere Ergebnisse. Somit kann uns die wörtliche Interpretation der Börsenweisheit nicht überzeugen.

Sell end of May …. come back in October

Im zweiten Schritt sind wir dem September fern geblieben, da dieser historisch eher zu den schwächeren Monaten gehört. Gleichzeitig haben wir den Monat Mai mit berücksichtigt. Apropos: die stärksten Monate liegen beim DAX® im letzten Quartal. In unserem zweiten Backtest waren wir somit auch acht Monate – allerdings nun von Anfang Oktober bis Ende Mai – investiert. Hierbei zeigen von insgesamt 5.060 Tagen, 2.753 Tage ein Plus. Die Trefferquote mit rund 54% hat eine ähnliche Größe im Vergleich zum ersten Versuch.

Allerdings zeigt das Euroinvestment einen erstaunlichen Unterschied. Ein Euro wächst nun auf sage und schreibe 42 Euro an. Beim Buy&Hold-Ansatz sind es logischerweise weiterhin rund 13 EUR. Neben diesem faszinierenden Ergebnis zeigt die historische Volatilität der Strategie kaum eine Veränderung mit rund 18% p.a. Spannend ist, ob der Zeitraum für dieses Ergebnis ursächlich ist. Deshalb verkürzen wir diesen beispielhaft auf 03.01.2000 bis 25.04.2018. Hier kann die Strategie mit einem Wachstum von einem Euro auf rund 5 EUR (historische Volatilität 19% p.a.) auch weiterhin den Buy&HoldAnsatz mit 1,84 EUR (historische Volatilität 23,62% p.a.) schlagen. Vergessen Sie aber nicht: An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1.

