Die sechs Favoriten für den Corona-Impfstoff

Liebe Leser,

in der neuen Woche geht es im Kampf um Investitionen im Corona-Impfstoff-Umfeld wie in den dann folgenden Wochen um einen Endspurt. Entscheidungen sind nunmehr fast täglich möglich. Anfangs standen mehr als 140 Testkandidaten am Start. Davon sind jetzt nur noch eine Handvoll geblieben. BioNTech gehört dazu – und dies könnte der Aktie helfen. Der große Konkurrent Moderna jedenfalls hat sich zuletzt ein bisschen blamiert.

Moderna: Vorstände verkaufen Aktien

Insgesamt waren mehr als 140 Kandidaten wie beschrieben in der Entwicklung. Davon haben noch 18 Impfstoffkandidaten die realen Studien erreicht, die an Probanden durchgeführt werden. Es geht in erster Linie um die Bestätigung der Vermutung, dass diese menschlichen Probanden dann Antikörper ausbilden.

18 Kandidaten von über 140 Impfstoffen haben schon einen Filter von weniger als 15 % aufgestellt. Die Phase 2 aber erreichten bis dato nur noch 12 Kandidaten, also noch einmal ein Drittel weniger als in der Phase 1. Die entscheidende Phase ist allerdings die Phase 3. Die sieht derzeit nur mehr 6 (!) Kandidaten, die noch übrig geblieben sind. Dies entspricht einer Erfolgsquote von weniger als 5 %. Und noch immer wissen wir alle nicht, ob überhaupt ein einziger Impfstoff es schaffen wird, auf den Markt zu kommen – und die Phase 3 vorher erfolgreich abzuschließen.

Die noch im Rennen vertretenen Unternehmen aktuell sind AstraZeneca aus Großbritannien, BioNTech, BCG-Vakzine, Sinovac, Moderna und Sinopharm. Die Bedenken, ob es tatsächlich am Ende einen Impfstoff geben wird, nehmen zu. Kommt es in diesem Zusammenhang in diesen Wochen – vielleicht schon in der neuen Woche – zu einem Rückschlag, dann wird dies a) die Stimmung in der Branche und b) die Stimmung bei dem betreffenden Unternehmen massiv drücken.

Demnach wird die Aktie von BioNTech jetzt bei Lichte betrachtet unter enormer Beobachtung stehen. Tatsächlich sind die Erfolgschancen ausgesprochen gering. Dies sollten Sie sich bei solchen Hype-Werten stets vor Augen halten. BioNTech ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Hoffnung anfangs enorm nach oben gepuscht wird, um dann am Ende für wenige Investoren Gewinnmitnahmen zu ermöglichen.,

Auch bei Moderna könnte es eine solche Enttäuschung nun geben. Denn kürzlich stellte sich heraus, dass Vorstände offenbar eigene Aktienpositionen abgegeben haben, um Gewinne einzustreichen. An sich ist dies aus Sicht von Investoren eine bedenkliche Aktivität. Es entsteht die Frage, ob diese Insoder schlicht und ergreifend mehr wissen als der Rest der Börsenwelt….

Lassen Sie sich diese Überlegungen zu den Favoriten für den Corona-Impfstoff gerne durch den Kopf gehen. Es könnte sich lohnen, wenn Sie im Zweifel zumindest schnell genug den Absprung schaffen. Auch bei BioNTech ist aus meiner Sicht die Möglichkeit des Scheiterns am Ende größer als die Chance auf einen Durchbruch…

