Mit der richtige Trading-Strategie können auch Anfänger Gewinne machen!

Geldanlage und Trading sind zwei Paar Schuhe! Über die Tatsache, dass die Aktienstrategie von André Kostolany lange vom Tisch ist, müssen wir wahrscheinlich nicht lange reden. Aktien kaufen, 20 Jahre liegen lassen und dann mal schauen, ist wirklich „Schnee von gestern!“ Wir unterscheiden sehr zwischen Geldanlage und Geld verdienen. Für die Sicherheit halten wir eine gute Streuung im Depot zunächst für äußerst wichtig. Je nach Höhe des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals kann die Streuung von Immobilien, über Gold, bis hin zu Aktien, Rohstoffen und Rentenpapieren gehen. Geldanlage hat nach unserer Meinung etwas mit Sicherheit zu tun. Geld verdienen ist eine andere Seite der Medaille. Wir denken, dass man beide Seiten in ausreichendem Maße berücksichtigen sollte.



Geld anlegen ist Sicherheit – Geld verdienen ist Trading!





Wer Geld verdienen will, kommt an Aktien nicht vorbei und wer noch mehr Geld verdienen will, erhöht das Risiko und die Chance durch Derivate. Auf die richtige Mischung und die richtige Trading-Strategie kommt es an. Welcher Anteil des zur Verfügung stehenden Kapitals für welchen Bereich eingesetzt wird, ist eine Frage der Höhe des Kapitals und der Risikobereitschaft des Anlegers. Wer sich als mutiger Anleger und risikofreudiger Trader versteht, setzt für das Trading einen höheren Anteil des zur Verfügung stehenden Kapitals ein und wählt beispielsweise Knockout-Hebel-Zertifikate für viele Trades. Ganz gleich, ob man mit Aktien oder Zertifikaten handelt, es kommt immer auf den richtigen Einstiegskurs an. Wir beweisen in jeder Woche mehrfach, dass wir „den richtigen Riecher“ für passende Einstiegskurse haben.Aus diesem Grund lassen uns von der Situation in den Indizes nicht verunsichern und setzen weiter auf unsere erfolgreiche Trading-Strategie, mit der wir unsere Abonnenten täglich im RuMaS Express-Service und an jedem Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps überzeugen. Die Verlängerungen der Abos und die ständig steigende Zahl der Nutzer unserer Premiumangebote zeigen uns, dass unsere Börsentipps angenommen werden, die Leser uns ihr Vertrauen schenken und die Abonnenten mit unseren Tipps Geld verdienen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!