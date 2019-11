Fondsmanager Peeters geht der Frage nach, warum die Value-Aktien an der Hausse 2019 kaum beteiligt sind, sieht neben grundsätzlichen "Systemfehlern" in der Growth/Value-Trennung auch strukturellen Wandel an den Märkten.



4. November. FRANKFURT (pfp Advisory). Nun haben wir also auch den von vielen Marktteilnehmern (statistisch zu Recht) als „Schreckensmonat“ gefürchteten Oktober hinter uns gebracht und es sieht immer mehr danach aus, als ob 2019 als ein gutes oder gar sehr gutes Jahr in die Annalen der Börsengeschichte eingehen wird. Nachdem nunmehr fünf Sechstel des Jahres ins Land gezogen sind, muss uns schon noch ein sehr deutlicher Einbruch heimsuchen, um die Indizes, die praktisch durchgehend prozentual zweistellig im Plus notieren, noch ins Minus zu drücken.

Aber von einer Euphorie ist vergleichsweise wenig zu spüren, was aus Sentiments-Gesichtspunkten ja durchaus erfreulich ist. Ursächlich für diese eher zurückhaltende Stimmung sind meiner Ansicht nach mehrere Faktoren:

Erstens: Vielen Anlegern sitzt der Schock des scharfen Sturzes aus dem Schlussquartal 2018 noch tief in den Knochen. Zweitens: Längst nicht alle Anleger waren ausreichend investiert, um an diesem Aufschwung teilzuhaben. Drittens: Es steigen nicht alle Aktien. Je nachdem, auf welche Segmente und Industrien Anleger gesetzt haben, nahmen sie sehr wenig von diesem Aufschwung mit.

Auffällig, und dies ist durchaus ein internationales Phänomen, ist die seit Jahren weit geöffnete Schere zwischen der Wertentwicklung von Aktien, die dem „Growth“-Sektor zugeordnet werden und regelrecht haussieren, während auf der „Value“-Seite Schmalhans weiterhin Küchenmeister ist. Mal davon abgesehen, dass ich die Trennlinie zwischen diesen beiden Teilbereichen mitunter beliebig und willkürlich finde und wir diese bei pfp grundsätzlich ablehnen, uns einer dieser beiden Ausrichtungen unterzuordnen und stattdessen in unserem Universum lieber das Beste aus diesen beiden Welten suchen: Die Lücke ist schon beträchtlich und es gibt meiner Ansicht nach mehrere Ursachen.

Eine maßgebliche ist die Qualität vieler Value-Werte: So ist es in Zeiten wie den heutigen, in denen die Bewertungen am Aktienmarkt in der Breite vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen fast schon zwangsläufig hoch sind, gefährlich, auf sehr günstige Multiples zu gehen. So landen Anleger etwa bei der Suche nach Aktien, die beispielsweise deutlich unter Buchwert notieren, fast schon zwangsläufig bei mehr oder weniger sanierungsbedürftigen Firmen, beispielsweise aus dem Bankensektor.

Zudem, und genau hier hat die Unterteilung in Value und Growth auch eine schwerwiegende systematische Schwäche, unterliegt die komplette Wirtschaft ja nun mal auch einem steten Wandel. Und im Moment habe ich durchaus das Gefühl, dass sich dieser Wandel, in dem manche Sektoren deutlich an Bedeutung verlieren und neue Spieler mitunter rasant an Bedeutung gewinnen, eher noch beschleunigt hat. Da kann eine „Verbilligung“ durchaus trügerisch sein. Wenn niedrige Multiples nicht etwa aus einem Zyklus, sondern aus einem vorweggenommenen Strukturwandel resultieren, können sie durchaus noch deutlich länger auf diesem Niveau bleiben.

Ferner darf gerade heutzutage der Effekt von trendverstärkenden Elementen am Markt nicht unterschätzt werden. Damit meine ich nicht (nur) Hedge Funds oder ähnliche Marktteilnehmer, die etwa gezielt auf Trendfolgemodelle und relative Stärke setzen, sondern auch vielmehr die in historischer Dimension auftretenden passiven Produkte (ETFs). Wenn viel Geld in diese Instrumente fließt, welche nun mal im Wesentlichen die großen Indizes nachbilden, dann wird die Nachfrage genau bei den Wertpapieren noch verstärkt, die ohnehin schon gefragt sind.

Ist somit nun vorgegeben, dass die Lücke zwischen den Ausrichtungen bestehen bleibt oder sich sogar noch ausweitet? Nein, natürlich nicht. Praktisch kein Trend am Markt währt ewig und natürlich gleichen sich gewisse Parameter irgendwann auch wieder aneinander an. In solch einem Szenario hätten Anleger, die (zuletzt vergleichsweise erfolglos) auf Value gesetzt haben, durchaus auch einigen Anlass zur Zuversicht. Zudem ist generell anzuraten, bewährten Investmentstilen längere Zeit und über Zyklen hinweg treu zu bleiben. Unerlässlich ist aber zumindest unserer Philosophie nach in jedem Fall eine fundierte Auswahl der Werte innerhalb des Anlagesystems und -universums. Erst Recht gilt dies, wenn es nicht mehr solch einen starken Rückenwind vom Gesamtmarkt gibt.

von Roger Peeters. 4. November 2019, © pfp Advisory

Über den Autor

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de <http://www.pfp-advisory.de> . Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

