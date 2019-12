Fondsmanager und Zahlenfreund Peeters erklärt, warum er nichts von Punkteprognosen für den DAX hält.



30. Dezember 2019. FRANKFURT (pfp Advisory). Ein aus Sicht von Aktionären ausgesprochen freundliches Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Es wird ein auch im langfristigen Vergleich sehr „bullishes“ Jahr gewesen sein. Diese Aussage traue ich mir am Morgen des letzten und verkürzten Handelstages des Jahres ohne größere Umschweife zu. Kritischer hinterfrage ich jedoch die momentan wieder fleißig kursierenden Prognosen für DAX, Dow Jones Industrial, S&P 500 und Co. für den Stand der Aktien-Indizes in zwölf Monaten.

Natürlich ist es möglich, den Stand eines Aktienindex in 366 Tagen zu prognostizieren. Es ist ja auch empirisch möglich, beispielsweise heute das Wetter in Frankfurt für den 30.12.2020 korrekt vorherzusagen. Nur hat dies, bei einer so großen Anzahl von Möglichkeiten und Einflussfaktoren doch am Ende mehr mit Glück und Zufall als mit Wissen und Geschick zu tun (hierzu empfehle ich die Lektüre des lesenswerten Klassikers „Narren des Zufalls“ von Nassim Nicholas Taleb sei noch am Rande ergänzt). Plausibel ist es, anzunehmen, dass es an diesem besagten Dezembertag kühl und dunkel ist. Ob Niederschlag kommt ist ähnlich schwer absehbar wie die Windverhältnisse. Das Gesamtbild überhaupt antizipieren zu wollen, ist grotesk.

Zurück übertragen auf die Börse heißt das, es gibt einige (zumindest vordergründig) wahrscheinlichere und logischere Szenarien. Hier findet sich der Großteil der Prognosen wieder. Fast immer kündigen die meisten Strategen ein Plus an und meistens ist es in dieser Größenordnung von 5 bis 10 Prozent. Dass es im Nachhinein so aussah, als seien die Prognosen für 2019 etwas optimistischer gewesen, lag meines Erachtens eher am Basiseffekt, sprich dem atypisch sehr schwachen Index im Dezember 2018 (während die Prognosen zumeist Anfang Dezember festgelegt werden). Langfristig steigt der Aktienmarkt in vielen betrachteten Zeiträumen um durchschnittlich 7% pro Jahr und es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Logik, anzunehmen, dass der Index auch im jeweils kommenden Jahr entsprechend zulegen wird. Der DAX hat schließlich auch in den Jahren 2017, 2018 und 2019 rechnerisch um gut 5 Proeznt p.a. an Wert gewonnen.

Doch dieser Durchschnitt setzt sich aus einem Plus von 12,5 Prozent in 2017, einem Minus von 18.3 Prozent im Jahr 2018 und einem angenommenen Plus von knapp 26 Prozent im Jahr 2019 zusammen. Auf Sicht von drei Jahren war eine Prognose von plus 7 Prozent p.a. also durchaus nachvollziehbar. Auf Jahressicht hätte eine solche Prognose jedes Mal die Realität deutlich bis sehr weit entfernt verfehlt. Und dies ist kein Einzelfall. In den vergangenen 15 Jahren hat sich der DAX in 80 Prozent der Ein-Jahres-Perioden prozentual zweistellig verändert. Darunter sind Extremwerte wie -40 Prozent oder +29 Prozent, die freilich wohl kaum jemand so vorher gesagt hat. Es verfestigt sich auch bei längeren Betrachtungsweisen der Eindruck, dass gerade die Prognose über 1 Jahr wenig Sinn macht, aber dennoch ist gerade diese populär.

Warum eigentlich? Meiner Ansicht nach basieren diese zahlreichen Tabellen, in denen Finanzzeitungen die Prognosen für den Jahresendstand von allen Banken sammeln, auf der nachvollziehbaren Sehnsucht der Menschen, die Zukunft zu antizipieren oder zumindest ein Stück weit zu kennen und dem Anspruch der Institute, da irgendwie mitmachen zu müssen, weil man da schlecht als einzige Bank keine Antwort drauf haben könne.

Kann man als Anleger denn irgendwas mit der ganzen Vorhersagerei anfangen? Ja durchaus, wenn man in den Genuss der Lektüre der umfangreicheren Studien kommt, die zur Findung der Prognose dienen. Schließlich sind hier durchaus lesenswerte Überlegungen und Annahmen zur Entwicklung einzelner Einflussfaktoren wie Zinsen, Unternehmensgewinne, Währungen oder industriellem Wandel enthalten. Vieler dieser Informationen und Annahmen sind interessant.

Doch es ist zumindest meiner persönlichen Meinung nach kritisch, aus der nahezu unendlichen Summe der einzelnen Faktoren eine klare Prognose für einen gesamten Index abzuleiten. Die Komplexität wird auch dem besten Strategen zum Verhängnis. Es ist aber auch nicht nötig und verfälscht die eigene Wahrnehmung, wenn man zu viel auf solche Prognosen achtet oder sich in seinen Entscheidungen gar an diesen orientiert. Deshalb spielen Indexprognosen bei pfp keine Rolle.

30. Dezember 2019, © Deutsche Börse AG





Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.