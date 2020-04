Fondsmanager Peeters plädiert dafür, angesichts der Ausmaße der wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie mehr Verständnis für ökonomische Funktionsweisen zu schaffen.



20. April 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Mit dem heutigen Tage erleben wir in Deutschland zum ersten Mal seit Wochen ein erstes Bündel der Lockerung von Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auf Basis der Hoffnung, dass wir den Höhepunkt der Infektion gesehen haben, wächst zeitgleich die Zuversicht einer perspektivischen Normalisierung von Konsum und Investition, auch befeuert durch die extremen Gegenmaßnahmen von Staaten und Notenbanken. All dies geht einher mit einer nun schon wenige Wochen andauernden Erholungsbewegung an den Aktienmärkten, wo Freud und Leid immer sehr früh antizipiert werden.

Ob diese Hoffnung trügerisch ist, wird man sehen. Aber die ersten Schritte raus aus dem Lockdown sind vor dem Hintergrund des jetzt schon kaum vermeidbaren und wohl gravierendsten Einbruchs der Weltwirtschaft seit der „Großen Depression“ vor fast 100 Jahren zumindest ein wichtiges und auch hoffnungsvolles Signal. Vergessen wir nicht: Jeder einzelne Tag dieser harten Rosskur zur Bekämpfung der sicherlich nicht zu unterschätzenden Seuche geht einher mit einem massiven Bündel an Nebenwirkungen, die weitreichende Folgen haben, auch langfristig.

Es gibt Teilbereiche der Wirtschaft, in denen die Konsequenzen des Lockdowns für die unmittelbar Beteiligten dramatisch sind und hierdurch auch für Außenstehende unmittelbar ersichtlich, beispielsweise das Hotel- und Gaststättengewerbe. Noch immer ist unklar, wann die beteiligten Firmen überhaupt wieder nennenswerte Umsätze erzielen können und mittlerweile ist landesweit wohl jeder dritte Betrieb aus diesem Bereich von der Insolvenz betroffen. Und wir reden hier nur von einem betroffenen Sektor. Die Liste der weiteren Opfer des Lockdowns ist ausgesprochen lang und beinhaltet von Airlines über Messebauer bis hin zu Kinobetreibern zahllose Firmen, samt ihrer Eigentümer, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten. Kurzum: Wir sind alle massiv betroffen.

Leider habe ich zumindest nicht immer den Eindruck, dass das allen, die jetzt Entscheidungen treffen oder kommentieren, auch wirklich vollumfänglich bewusst ist. Da wird sehr oft reichlich distanziert von „der Wirtschaft“ schwadroniert, „für die man natürlich auch etwas machen müsse“. Es klingt ein wenig so, als spreche man vom Onkel Gustav in Kanada, den man auch nicht vergessen dürfe, wenn man dieses Jahr seine Weihnachtskarten verschickt. Also irgendwas wenig Präsentes, das man miterledigt.

Doch Distanz kann man sich einreden, aber an den Konsequenzen kommt niemand vorbei. Schon jetzt springen die Zahlen der neuen Arbeitslosen in den USA mit einer Dramatik in die Höhe, die ihresgleichen sucht. Die Zahl der hierzulande am sinnvollsten vergleichbaren Arbeitnehmer, die auf Kurzarbeit gesetzt wurde, sieht kaum besser aus. Die Lage ist absolut ernst. Sicherlich in Bezug auf die Corona-Pandemie, aber eben auch in Bezug auf die schon jetzt unvermeidbaren Schäden in der Ökonomie, den Beschäftigtenzahlen und der nun schon unvermeidbar eskalierenden Verschuldung der öffentlichen Haushalte.

"Die Lage ist absolut ernst."

Die Konsequenzen sind nicht mehr umkehrbar, aber schon jetzt wäre es gegeben, an der einen oder anderen Stelle die Attitüde, mindestens aber das Wording ausgesprochen kritisch zu hinterfragen. Vielleicht liegt es dran, dass die Gesamtheit derer, die Schlagzeilen bestimmen und Talk-Shows besetzen, eben keine Hoteliers und Arbeitslose, sondern üblicherweise Politiker, Lobbyisten oder im Staatsdienst beschäftigte Wissenschaftler sind, die weder in ihrem Einkommen, noch in ihrer Altersvorsorge bisher einen einzigen Cent Einbußen zu verzeichnen hatten: Das Bewusstsein für die Tragweite der nunmehr nicht mehr zurück zu drehenden Maßnahmen wirkt sagen wir ausbaubar.

Woran liegt es und wie kann man dem Abhilfe verschaffen? Nun, das Verständnis von der Funktionsweise unseres (über die Dekaden sehr gut funktionierenden) Wirtschaftssystems ist in der Breite wenig vorhanden, was in der Akzentuierung der Schulbildung und der Tonalität von Massenmedien immer wieder gut ablesbar ist.

Die schon oft festgestellte Besonderheit, dass wir in Deutschland eine eher überschaubare Menge an (potenziellen) neuen Unternehmen haben, schlägt in die gleiche Kerbe wie die im Vergleich zu Staaten wie der Schweiz, UK, USA oder auch den skandinavischen Ländern gering ausgeprägte Verbreitung von Unternehmensbeteiligungen (also Aktien) in der Vermögensanlage. Aktionäre und Inhaber von Aktienfonds erleben unmittelbarer die Konsequenzen der wirtschaftlichen Entwicklung, auch im Guten, und es wäre auch aus dem Aspekt des Verständnisses sinnvoll, wenn möglichst umfassende Teile der Bevölkerung auf diesem Wege an der Wirtschaft teilhaben. Da sich dies nicht über Nacht ändern wird, sei den allen, die denken „die Wirtschaft“ sei etwas Abstraktes und Fernes empfohlen, sich die momentan mitunter prekären Situationen von Inhabern und Mitarbeitern etwa aus den eingangs genannten Industrien in der unmittelbaren Nachbarschaft anzuschauen. DAS ist die Wirtschaft.

von Roger Peeters, 20. April 2020, © pfp Advisory

Über den Autor

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

