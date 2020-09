Fondsmanager Peeters sieht drei große Herausforderungen für Anleger und Märkte, die gekommen seien um zu bleiben: Überbewertung, politische Interventionen und Nervosität.



7. September 2020. FRANKFURT (pfp Advisory. Wir durchleben unverändert recht spezielle Zeiten. Eine kurze Bestandsaufnahme anhand von drei kurzen Gesprächsmomenten, die ich in den vergangenen zehn Tagen erlebt hatte.

Erstens: Der Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft beklagt sich im 1on1 (Einzelgespräch. d. Red). mit mir über unsere „Planwirtschaft“, konkret moniert er, dass er manche Stellen nicht mit guten Leuten besetzen kann, weil der massive Einsatz von Kurzarbeit den Arbeitsmarkt deutlich verzerre und Leute lieber erstmal an perspektivlosen Stellen festhalten, statt sich neu zu orientieren.

Zweites: Ein Finanzberater moniert im Austausch mit mir die Entkopplung der Kapitalmärkte von der Realwirtschaft, die von „immer mehr Experten bestätigt werde“.

Drittens: Ein Privatanleger aus dem privaten Umfeld macht sich noch am ersten Abend, als die US-Tech-Aktien erstmals seit locker einem halben Jahr mal wieder stärker abrutschen, gleich Sorgen, dass dort nun größeres Unheil drohe. Drei kurze Anekdoten, die allesamt ein wenig spiegeln, was in Wirtschaft und Kapitalmarkt los ist.

Fangen wir mit dem Dritten an: Es ist Nervosität im Sinne von Absturzangst im Markt, was nicht verwundert nach dem steilen Anstieg, insbesondere bei vielen Technologieunternehmen. Aus Sentiment-Gesichtspunkten muss man schon froh über Korrekturen sein. Und natürlich wird immer sehr schnell die Frage gestellt, ob dies nun am Anfang eines neuen Trends ist. Natürlich ist es zu früh, hier irgendetwas beurteilen zu können, aber klar sollte uns sein: Mit jedem Punkt Anstieg wird die Luft dünner. Und die Nervosität größer und gerade die Teslas dieser Welt sind 2020 episch gelaufen.

Das leitet gut über zum zweiten Punkt und der Frage, ob frei nach Kostolany das Hündchen seinem Herrn nicht völlig entlaufen ist. Ich denke, wir müssen hier differenziert urteilen. Ja, die extrem expansive Politik der Notenbanken hat viele Bewertungs-Multiples deutlich geweitet, wenn auch nicht bei allen Aktien. Gleichwohl muss ich mir als Anleger doch auch stets die Frage stellen, was die Alternative ist. Anleihen, Immobilien oder auch Gold sind eben nicht zugleich billig. Und dass Staaten und Notenbanken eine abrupte Trendwende in ihrer Politik von Schulden und Anleihekäufen wagen, das sehe zumindest ich so nicht.

Das führt mich zum ersten und vielleicht komplexesten Punkt führt: die massive staatliche Intervention, die seit Corona noch mal massiv eskaliert ist und deren Auswirkungen noch längst nicht abschätzbar sind. Ich muss vorweg schicken, dass ich gerade in Deutschland den Umgang der Politik mit der neuartigen Pandemie besonnen und ausgewogen fand. Da können sich die Macher in vielen anderen Staaten eine Scheibe abschneiden. Dennoch muss man auch hier in sehr viel Punkten nun aufpassen, dass nicht eine „neue Normalität“ überhandnimmt. Angefangen von den massiven Verschuldungen zu Lasten der kommenden Generationen bis hin zu notdürftig zukleisternden Maßnahme im Insolvenzrecht, welche das Problem der „Zombiefirmen“ noch verstärkt: So sollte es nicht dauerhaft weitergehen. Leider ist die Versuchung für Politiker groß, eben weil ein solch entschlossenes Handeln vom Wähler positiv honoriert wird.

Wie man es auch dreht und wendet: Es ist einfach ein wildes Jahr und es deutet wenig darauf hin, dass es nun schnell ruhiger wird. Gerade vom saisonal typischerweise unruhigen Herbst sollten wir dies mal besser nicht erwarten.

von Roger Peeters, pfp Advisory.

7. September 2020, © pfp Advisory

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.