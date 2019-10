Peeters überlegt, wie stichhaltig die Befürchtungen eines Crash-Oktobers sind – und findet einige Argumente dafür sowie einige dagegen.



7. Oktober. FRANKFURT (pfp Advisory). Historisch galt der Oktober schon immer als der Monat der Kursverluste für Börsianer. Mehrere ganz großen Markteinbrüche, etwa die Crashs von 1929 und 1987, fanden in diesem Monat statt und auch darüber hinaus war der Oktober über Dekaden einer der Abschnitte des Jahres, in denen Aktionäre eher Kapital verlieren als sich über Wertsteigerungen zu freuen.

Der herbstliche Schwermut blieb den Anlegern auch in den vergangenen 20 Jahren erhalten, doch hat sich das ganze Geschehen tendenziell vorverlagert. Auf Basis dieser Perioden ist etwa in Deutschland die Entwicklung nicht besonders dramatisch verlaufen, wohingegen der September, ebenfalls historisch für größere Einbrüche gut, weiterhin ein tendenziell schwacher Monat geblieben ist. Seinen Ruf als Monat des Schreckens hat der Oktober sich dennoch bewahrt. 2018 gab es ja auch durchaus stärkere Einbußen, die sich zudem im letzten Sechstel des Jahres fortgesetzt haben. Und nervös sind die Anleger im Oktober gefühlt immer.

So auch 2019

Die erste Woche des Abschnitts ging mit einer schwachen Wertentwicklung einher. Doch wesentlich auffälliger fand ich die Begleitmusik in vielen Schlagzeilen, Kommentaren von Aktienstrategen und im Austausch mit anderen Anlegern. Die Ängste und Sorgen, dass wir nur die Ouvertüre zu einem Crash größeren Ausmaßes gesehen haben, waren mannigfaltig.

In der Tat gibt es einige gute Argumente, die die Bären anführen: Die Länge des vorherigen Aufschwungs, die sicher nicht günstige Bewertung (wobei ich natürlich nicht die relative Bewertung zum sehr hoch stehenden Rentenmarkt meine) und die angespannte konjunkturelle Lage sind gewichtige Argumente. Wenn die nahende Berichtsaison wie die vorherige im Sommer einiges an Prognoserevisionen mit sich bringt, kann sich schnell eine Abwärtsspirale in Gang setzen.

Die Betonung liegt auf „kann“, denn das ist generell das Diabolische, das Crash-Prophezeiungen inne wohnt: Es ist immer alles hoch plausibel und kann eintreffen. Und alleine die Sorge, dass etwas dergleichen passieren kann, treibt die Menschen um. Ängste, auch das ist vielleicht banal, aber wertvoll zu unterstreichen, breiten sich immer da aus, wo es etwas zu verlieren gibt, beispielsweise nach einer recht langen Aufschwungsphase oder der steilen Erholung in 2019 nach dem ersten Rutsch in 2018.

Liegen die Schwarzseher richtig?

Auf diese Ängste treffen „Crashpropheten“ und in dem aus ihrem Blickwinkel idealen Fall helfen diese Ängste, dass die Vorhersehung eintrifft. Aber ist denn die Lage wirklich so schwarz, wie es immer wieder an die Wand gemalt wird?

Möglicherweise natürlich. Aber möglicherweise ist nicht sicher. Es gibt, allen voran die sehr expansive Notenbankpolitik, durchaus auch Argumente für steigende Kurse. Saisonalität ist kein schlechter Indikator, aber auch kein vollkommener, wie etwa der scharfe Einbruch im 2018, also einem sonst üblichen positiven Abschnitt des Jahres, aufgezeigt hat. Und ein wirtschaftlicher Abschwung sollte keinen mehr überraschen, also auch in den Kursen eingepreist sein.

Natürlich kann es in den kommenden Wochen unruhig werden, aber Unruhe heißt nicht immer direkt Crash. Selbst wenn der Markt ein paar Prozent abgibt, wäre 2019 immer noch ein sehr solides Börsenjahr mit einer etwa zweistelligen prozentualen Rendite beim DAX: Wichtiger als mit Gewalt und Nervosität mögliche Drawdowns abzupassen (und genauso akribisch einen notwendigen Wiedereinstieg anzuzielen), erscheint mir persönlich eine überlegte Auswahl der langfristig erfolgreichen Wertpapiere, sei es auf Aktien- oder auf Fondsebene.

von Roger Peeters. 7. Oktober 2019, © pfp Advisory

Über den Autor

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de <http://www.pfp-advisory.de> . Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

