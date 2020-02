Fondsmanager Peeters kommentiert die Welle an Übernahmen von Unternehmen der zweiten Reihe und Spin-offs großer Konzerne, sieht darin Chancen für Anleger, aber auch Gefahren durch Wegfall von Unternehmen an der Börse.



24. Februar 2020. Gibt es an der Börse momentan eigentlich noch ein weiteres Thema neben dem sehr deutliche Impulse setzenden Corona-Virus? Vielleicht nicht mit solch gravierendem Einfluss auf den Gesamtmarkt, aber auch abseits dieser auch für Anleger schwer greifbaren Epidemie gab es im noch sehr jungen Börsenjahr 2020 bereits einige interessante Geschehnisse.

Zu diesen gehört zweifelsohne eine noch kleine, aber nicht zu übersehende Anhäufung von initiierten Übernahmen börsennotierter deutscher Unternehmen. Die zu Wochenschluss bekannt gegebene Veräußerung der Beteiligung des Mobilitätsspezialisten Sixt an seiner noch nicht allzu lange börsennotierten Tochter Sixt Leasing an die Hyundai Capital Bank Europe, einhergehend mit einem Übernahmeangebot an die freien Aktionäre, war bereits der vierte Paukenschlag binnen sehr kurzer Zeit.

Zuvor erhielten die Aktionäre des noch recht jungen und nicht lange an der Börse notierten Bürovermieters Godewind Immobilien sowie der schon deutlich (im ersten Fall ca. zwei Dekaden) länger gelisteten Technologiekonzerne Isra Vision und RIB Software angenehme Post in Form eines Übernahmeangebots samt einer (mitunter recht üppigen) Prämie auf den Kursdurchschnitt der vergangenen Monate.

Was signalisiert uns diese Anhäufung? Vielleicht ist sie durchaus ein „Statement“, dass die Bewertung vieler Unternehmen auf dem Kurszettel doch nicht so überzogen ist, wie manche Auguren es sehen und sagen. Oder vielleicht auch, und das ist kein Widerspruch, sondern eher eine Ergänzung zum ersten Statement, dass unverändert sehr viel Geld unterwegs ist und es bei manchen Entscheidern als strategisch opportun angesehen wird, bestimmte Märkte, Firmen und Technologien jetzt via Firmenkauf zu besetzen. Bemerkenswert auch, dass in allen Fällen existente Großinvestoren, die eine solide HV-Mehrheit inne hatten, in einem großen Deal die bessere Alternative sahen zum sukzessiven Ausstieg über den Markt. Interessant und durchaus typisch für solche Phasen auch, dass echte und vermeintliche Peer-Group-Unternehmen gleich mit in der Anlegergunst steigen.

Gut ist dieser Jahresstart also nicht nur für die Aktionäre der genannten Unternehmen, sondern auch für die Anleger, die in vielen anderen vergleichbaren Firmen investiert sind. Die sind neben den direkten Vergleichsunternehmen vielleicht auch manch andere börsennotierte Firmen, mit einem dominanten Eigentümer, der eine geordnete Übergabe ansteuert.

Nicht ganz so erfreulich ist meine Einschätzung aus der „Vogelperspektive“ in Hinsicht auf den nun abermals ausgedünnten Kurszettel. Es täte Deutschland als dem führenden Wirtschaftsraum der EU schon jetzt gut, wenn eine deutlich höhere Anzahl von Aktiengesellschaften den Weg an die Börse finden würden. Eine größere Anzahl an Delistings (die in den vier genannten Fällen keineswegs sicher, aber deutlich wahrscheinlicher geworden sind) als neue Listings verschärft die ohnehin unzureichende quantitative Ausstattung mit börsennotierten Unternehmen.

Was hier Abhilfe schaffen kann, wurde schön öfter thematisiert und sei nur kurz angerissen: einfachere Regularien, das Weglassen absurder Steuern wie der neuen geplanten Aktiensteuer sowie eine mögliche Entkopplung von Listing und Kapitalerhöhung, was in Kombination stets das Risiko einer gescheiterten Mission erhöht. Aber vielleicht sind die genannten Beispiele und einiges mehr, was eventuell in den kommenden Monaten noch folgt, ja durchaus eine Form „Mutmacher“, Firmen via IPO oder Spin-off an den Markt zu bringen. Denn als Schaufenster, um Käufer für einen späteren kompletten Exit anzulocken, scheint die Börse unverändert hervorragend zu funktionieren.

24. Februar 2020, © Deutsche Börse AG

Über den Autor

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.