Fondsmanager Peeters nimmt aktuelle Steuerpläne des Finanzministers aufs Korn, vor allem die angekündigte Finanztransaktionssteuer. Und kann nichts Gutes daran finden.



9. September 2019. FRANKFURT (pfp Advisory). Innerhalb der Szene derer, die sich intensiver mit dem Geschehen am Kapitalmarkt beschäftigen (sei es aus beruflicher Motivation oder um die eigene Vorsorge zu optimieren), wächst gefühlt seit Monaten der Unmut über die Steuerpläne der Bundesregierung. Besonders Finanzminister Olaf Scholz zieht reichlich Unmut auf sich, weil er sich massiv für einige inhaltlich doch sehr fragwürdige Steuern einsetzt, die genau die Bemühungen der Teile der Bevölkerung torpedieren, die sich nicht auf die Solidargemeinschaft verlassen wollen und mittels Kapitalanlagen selbst für das Alter vorsorgen möchten.

Neben der eigenen Betroffenheit ist es vor allen Dingen die fehlende Systematik und somit die ausbleibende Gerechtigkeit der Pläne, die für Aufregung sorgt. Die Anlegervereinigung DSW nahm die Pläne aus dem Ministerium zum Anlass, eine Petition unter dem markanten Namen „Stoppt den Steuerirrsinn“ zu starten, in der gleich drei neue Initiativen von Scholz gebrandmarkt werden, die in der Tat allesamt – vorsichtig formuliert – fragwürdig sind.

Konkret wird die „Finanztransaktionssteuer“ gebrandmarkt, die in Wahrheit ja keine solche ist, sondern eine reine Strafsteuer auf den Erwerb oder die Veräußerung inländischer Aktien. Bei der Gelegenheit wird auch noch mal die Ungleichbehandlung von langfristig erzielten Gewinnen bei Immobilien und Gold im Vergleich zu Aktien thematisiert. Ferner kritisiert die DSW-Petition die isolierte Beibehaltung des Solidaritätszuschlags bei Kapitalerträgen und geplante Einschränkungen von Verlustanrechnungen.

Ich teile alle Kritikpunkte, habe die Petition jüngst mit unterschrieben und kann den Initiatoren nur viel Erfolg wünschen. Die kritische Reflexion, dass Anfang dieser Woche noch weniger als 6000 virtuelle Unterschriften gesammelt wurden, dokumentiert aber auch, dass die Aufregung in der persönlichen „Filterblase“ wie so oft eine ganz andere ist als in der gerne zitierten „breiten Bevölkerung“. Von solch Dimensionen, wie viele bislang gezeichnet haben, lassen sich Politiker eher wenig beeindrucken.

Dabei betrifft die Summe der Veränderungen große Teile der Bevölkerung. Maßnahmen wie die Strafsteuer auf Aktientransaktionen schädigen nicht nur die Anleger, die direkt Aktien und Fonds kaufen, sondern einen wesentlich größeren Kreis Betroffener, etwa über Lebensversicherungen oder auch Begünstigte von betrieblichen Vorsorgevereinbarungen.

Fast noch schlimmer als die breite Reichweite erachte ich die wirklich erschreckend fehlende Systematik besonders bei der Transaktionssteuer, wie an dieser Stelle schon mal breiter ausgeführt. Auf die ganz einfachen Fragen, warum erstens zehn Jahre nach der Finanzkrise ausgerechnet der Kauf von Derivaten gegenüber dem Handel mit Aktien bevorzugt, also gefördert wird und zweitens der Kauf von Aktien inländischer Firmen gegenüber dem Kauf von Aktien ausländischer Firmen mit einem Negativanreiz belegt werden soll, gibt es einfach keine sinnvollen Antworten.

Und deshalb finde ich es schade und ein Stück weit erschreckend, warum niemand mit hoher Verantwortung (etwa in den betroffenen Ministerien) oder mit starker Reichweite (beispielsweise die großen Medien) in einer Intensität die Frage stellt, dass es zumindest mal zu einer relevanten Diskussion kommt. Man gewinnt so leider den Eindruck, dass eine ohnehin schon fragwürdige Idee (Verteuerung von Handel) nun extrem suboptimal und wenig systematisch umgesetzt wird und sich irgendwie kaum jemand dran stört. Die Konsequenzen wie etwa eine neuerliche Verlagerung von Anlagegelder in komplexe Derivate werden dennoch existent und wenig erfreulich sein.

Über den Autor: Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

