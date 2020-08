Fondsmanager Frank setzt sich mit der Erfolgsgeschichte Warren Buffetts auseinander, freut sich, dass aktives Stock-Picking über einen langen Zeitraum sehr erfolgreich sein kann und weiß, was Anleger von Buffett lernen können.

24. August 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Am 30. August 1930 wurde in Omaha (Nebraska) jener Warren Edward Buffett geboren, der zum legendären „Orakel von Omaha“ werden sollte. Buffet wird also in wenigen Tagen 90 Jahre alt. Für viele Investoren ist er Vorbild oder zumindest Kultfigur. Legendär sind seine Auftritte und oft selbstironischen Kommentare während den Berkshire-Hauptversammlungen, dem „Woodstock des Kapitalismus“. Seit Jahrzehnten erwirtschaftet der Starinvestor jährliche Renditen von durchschnittlich über 20 Prozent, und das zu einem großen Teil mit Aktien, die er kauft und dann meist sehr lange hält.

Dabei kommt er deutlich sympathischer rüber als viele andere erfolgreiche Investoren, die ihre Renditen oft mit brachialen Methoden erzwingen und dabei eine Schneise der Verwüstung mit vielen Opfern hinterlassen, indem sie Unternehmen zerlegen, filetieren oder mit knallharten Restrukturierungsprogrammen auf Vordermann bringen. Im Vergleich zu diesen „Raubtierkapitalisten“ wirkt Buffett wie der nette Opa von nebenan, ein „Investor aus dem Volk“, gekleidet mit oft nicht perfekt sitzenden Anzügen von der Stange. Gewissermaßen ist er für viele Anleger das, was ein Uwe Seeler für den Fußballfan ist.

Genau diese Erdverbundenheit macht für viele Anleger auch den Charme eines Warren Buffett aus. Während die Strategien von aktivistischen Investoren oder Corporate Raidern wie Paul Elliott Singer oder Carl Icahn von Privatanlegern nicht nachgeahmt werden können, ist das bei vielen Buffett-Investments anders. Einiges von dem, was der Großinvestor macht, kann Otto Normalanleger einfach kopieren. Denn oft erwirbt Buffett frei handelbare Aktien und Unternehmensanleihen und lässt die Firmenlenker anschließend in Ruhe weiterarbeiten. Deswegen heften sich Legionen an Buffetts Fährte, in der Hoffnung, ähnlich tolle Renditen wie ihr „Meister“ einzufahren.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, nicht Buffetts Investments direkt zu kopieren, sondern seinen Anlagestil. Oft wird er als Value-Investor bezeichnet, manchmal sogar als dessen wichtigster Protagonist. Mir erscheint das zu kurz gegriffen. Sein Image als Value-Investor dürfte daher rühren, dass Buffett bei Benjamin Graham studierte, dem „Vater der Fundamentalanalyse“ und Inbegriff des Deep-Value-Investings, und weil er sich während Übertreibungsphasen an den Aktienmärkten wie Ende der 1960er und Ende der 1990er-Jahre verbal sehr pointiert gegen hochriskante Growth-Aktien positionierte. 1969 löste er mit dem Hinweis, er könne kaum noch vernünftig bewertete Aktien finden und mit den herrschenden Bedingungen an den Börsen nichts mehr anfangen, sogar seinen ersten Investmentpool Buffett Partnership auf, den er 1956 gegründet hatte und der eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 30 Prozent erzielt hatte.

Ab 1969 widmete er sich hauptsächlich Berkshire Hathaway, das er von einem maroden Textilunternehmen in eine Beteiligungsgesellschaft umbaute und das bis heute als sein Investitionsvehikel dient. Einen Schwerpunkt bilden seit Jahrzehnten Versicherungen, ansonsten ist das Portfolio breit in verschiedene börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen gestreut. Einige Beteiligungen wie z. B. American Express oder Coca-Cola hält Buffett schon seit Jahrzehnten. In jüngster Zeit hat er sich auch etwas stärker in den Technologiesektor vorgewagt; Apple ist derzeit sogar seine größte Position.

Wer wie Buffett sehr langfristig investiert und alt genug wurde, konnte mit einem Investment in Berkshire Hathaway sehr wohlhabend werden. Investoren, die 1969 das Angebot annahmen, einen Anteil an Buffett Partnership zu rund 43 US-Dollar in eine Aktie von Berkshire Hathaway zu tauschen, besitzen heute rund 311.000 Dollar, also etwa das 7.200-fache. Macht eine Rendite von durchschnittlich 15,7 Prozent pro Jahr und damit natürlich auch weitaus mehr, als bei einem Investment in den Aktienindex S&P 500 oder den Dow Jones Industrial Average herauskam.

Das ist auch einer der Aspekte der Buffett-Story, der mir besonders gut gefällt: Die exorbitanten Renditen passen nicht wirklich zur Theorie effizienter Kapitalmärkte. Nach dieser Theorie dürfte ein Lottogewinn wahrscheinlicher sein als die Existenz eines Warren Buffett. Und hier betrachten wir einen Zeitraum von über 60 Jahren, weshalb die reflexartige Erwiderung vom „Zufallstreffer innerhalb der trotzdem gültigen Theorie“ auf mich einen eher hilflosen Eindruck macht.

Buffett ist für mich der lebende Beweis, dass aktives Stock-Picking auch über extrem lange Zeiträume erfolgreich sein kann. Anleger können von ihm viel lernen. Auch deswegen habe ich mich mit keinem anderen Einzelinvestor so intensiv beschäftigt. In meinem Zuhause stehen mehr als ein Dutzend Bücher, die sich nur mit ihm, seinen Statements und seinem Investmentstil beschäftigen. Und ja, ich habe sie alle gelesen, von der ersten bis zur letzten Seite, teilweise mehrmals. Buffett selbst hat relativ wenig über seinen Anlagestil geschrieben, aber aus seinen alljährlichen Essays in den Briefen an die Berkshire-Aktionäre, seinen Portfolioveränderungen und seinen Kommentaren zu Einzelinvestments lassen sich wertvolle Rückschlüsse ziehen.

Für mich ist Buffett mehr ein Quality- als ein Value-Investor. Mehr als auf einen niedrigen Preis achtet er auf die Qualität eines Unternehmens. Er beschäftigt sich intensiv mit seinen Kandidaten, kauft nur, wenn er das Geschäftsmodell versteht, von diesem und von der Ehrlichkeit des Managements überzeugt ist und hält Investments am liebsten „für immer“. Fast durchgehend weisen seine Investments hohe Bilanzqualität, eine konservative Finanzstruktur, starke Cashflows, Preissetzungsmacht und langfristige Wachstumsaussichten auf. Der Löwenanteil der am Aktienmarkt gelisteten Firmen erfüllt seine Kriterien nicht, weshalb er oft gar nichts tut, obwohl er seit Jahren auf Milliarden von Dollar an Cash sitzt.

Was können Anleger von Buffett lernen? Wie wichtig Disziplin, Geduld, langer Atem, Stiltreue über Jahrzehnte, sorgfältigste Analyse und eine Vermeidung übermäßiger Risiken (im Sinne von möglichen Verlusten, nicht von Volatilität wie in der Kapitalmarkttheorie) sind. Ein Aspekt erscheint mir für Privatanleger besonders bedeutsam, weil oft unterschätzt: die Wirkungsmacht langer Anlagezeiträume. Buffett konnte deshalb aus einem überschaubaren Betrag ein Riesenvermögen machen und zeitweise zum reichsten Mann der Welt aufsteigen, weil er einerseits gigantische Renditen erzielte, aber eben auch viele Jahrzehnte Zeit dafür hatte. Daraus folgt: Es haben auch all diejenigen gute Chancen, die keine Top-Renditen wie Buffett erzielen, aber früh mit dem Investieren beginnen. Denn sie nutzen den Zinseszinseffekt besonders lange und ausgiebig. Bei „nur“ 10% Rendite pro Jahr reicht ein Startkapital von 1.267 Euro, um in sieben Jahrzehnten Millionär zu sein. Um es in 40 Jahren zu schaffen, sind lediglich 22.095 Euro nötig. So können es Privatanleger mit langem Atem und „nur“ guten Renditen vielleicht nicht zum reichsten Mann der Welt wie das „Geburtstagskind“ Warren Buffett bringen, aber eben doch zu überraschend hohem Wohlstand.

von Christoph Frank, 24. August 2020, © pfp Advisory

Christoph Frank ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Peeters steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Frank schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

Disclaimer

Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.