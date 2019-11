Fondsmanager Frank sieht den Erfolg an der Börse nicht in "Lucky Punches" sondern in der Kunst, ein Investment reifen (und Zinseszins ansammeln) zu lassen.



18. November 2019. FRANKFURT (pfp Advisory). Oft werde ich gefragt, welche Eigenschaften einen guten Fondsmanager bzw. Anleger ausmachen. Hier fallen mir spontan etwa ein Dutzend ein, so etwa die Klassiker Disziplin, Intelligenz, Lernbereitschaft, Zahlenaffinität, Mut zur eigenen Meinung oder Fähigkeit zur Selbstkritik. Wenn ich dazu noch Ausdauer bzw. Geduld nenne, sind die Fragesteller häufig verwundert bis irritiert.

Geduld ist meiner Erfahrung nach die vielleicht am meisten unterschätzte Eigenschaft, die einen erfolgreichen Investor ausmacht. Wobei ich Geduld natürlich nicht im Sinne von Passivität oder Behäbigkeit verstehe. Vielmehr meine ich damit die Fähigkeit, Investments Zeit zu geben, um den Zinseszinseffekt vollumfänglich nutzen zu können, und sich nicht von kurzfristigen Rückschlägen über Gebühr verunsichern zu lassen. Gerade die besonders lukrativen Anlageformen wie Aktien spielen ihre Stärke über sehr lange Zeiträume aus. In einzelnen Kalenderjahren kann die Rendite am Aktienmarkt durchaus schon einmal negativ sein. In Fünfjahreszeiträumen ist das indes viel seltener der Fall, in Zehnjahreszeiträumen müssen Sie nach Negativrenditen mit der Lupe suchen. 15 Jahre Haltedauer reichen bei vielen Aktienindizes wie z. B. dem DAX (und seinem Vorgängerindex) bereits aus, um das historische Verlustrisiko auf null zu senken.

Das Gegenteil von Geduld bzw. Disziplin ist für mich das Hoffen vieler Investoren auf den „Lucky Punch“. „Hätte ich doch SAP oder Microsoft beim Börsengang gekauft, dann wäre ich heute alle finanziellen Sorgen los“, ärgern sich nicht wenige Anleger. Oder vor rund 20 Jahren, als Apple kurz vor der Pleite stand, für lediglich 2.000 Euro Apple-Aktien gekauft – das hätte für die Million gereicht. Märchenhaft anmutende Geschichten dieser Art animieren viele Anleger, nach „der nächsten Apple“ zu suchen, sei es bei Bitcoin oder E-Mobility oder revolutionären Krebsmedikamenten. Sie begeben sich auf die Suche nach dem Lucky Punch, der alle Probleme auf einmal löst. Und fast immer bleibt die Suche erfolglos. Denn das nächste Trendinvestment zu erwischen und anschließend unter den vielen möglichen Unternehmen die wenigen Gewinner auszuwählen, gelingt meist nur in der Rückschau.

Dagegen liefert Ihnen die Geduld eine relativ sichere Methode, um Vermögen aufzubauen, vielleicht sogar reich zu werden. Eigentlich müssen Sie nur zwei Grundregeln beachten: 1. Legen Sie einen festen Anteil Ihres Einkommens auf die Seite. 2. Investieren Sie dieses zur Seite gelegte Geld ertragreich. Mehr ist nicht nötig, Geduld und die Macht des Zinseszinseffekts erledigen den Rest. Wenn Sie diese beiden Regeln konsequent befolgen, können Sie ohne jegliches Startkapital über lange Zeiträume ein beträchtliches Vermögen ansammeln. Nehmen wir beispielhaft das durchschnittliche Nettogehalt in Deutschland von rund 1.890 Euro, 200 Euro (also gut 10 Prozent) monatliche Ersparnis und eine Anlagerendite von 6 Prozent, so kommen nach 30 Jahren Anlagedauer rund 196.000 Euro zusammen. Wer ehrgeiziger ist und/oder mehr verdient bzw. zurücklegt, kommt bei 400 Euro Sparrate am Ende auf 392.000 Euro. Für die Million binnen 30 Jahren reicht übrigens eine Sparrate von gut 1.000 Euro im Monat. Das kann sich sicherlich nicht jeder Haushalt leisten. Sich ehrgeizige Ziele zu setzen, kann indes erfahrungsgemäß enorm beflügeln.

Was Sie mit dieser simplen Methode nicht bekommen, ist aber ebenfalls glasklar: Gesprächsstoff für die nächste Party. Geduld als Renditeturbo ist als Smalltalk-Thema ungefähr so aufregend wie der nächste Haushaltsentwurf von Olaf Scholz. Genau deshalb ist das Thema auch in den Medien stark unterrepräsentiert: Zum Thema Geduld lassen sich keine tollen Schlagzeilen produzieren, aufregende Storys erzählen oder auflagenstarke Bücher schreiben.

Und doch ist es so: Erfolg macht sexy, und beim Investieren führt eben auch die Geduld oft zum Erfolg. Nach meiner Erfahrung haben ungeduldige Menschen langfristig weniger Fortune mit ihren Investments als geduldige. Ich bin seit über einem Vierteljahrhundert an der Börse aktiv und habe sehr viele ungeduldige Personen über die Jahre das Handtuch werfen sehen (besonders viele in den Jahren 2000 bis 2002 nach dem Platzen der New-Economy-Bubble). Keiner der Mitstreiter aus der Frühphase meiner „Anlegerkarriere“ ist durch einen Lucky Punch reich geworden.

Im Gegensatz dazu fallen mir aber einige Zeitgenossen ein, die immer noch dabei sind und die sich, bei aller Wertschätzung, nicht durch Warren-Buffett-ähnliche Börsenkenntnisse auszeichnen. Aber sie legen systematisch und regelmäßig Geld auf die Seite, oft mittels eines simplen Sparplans, haben eine geeignete Anlageform gewählt (also fast durchweg einen hohen Aktienanteil) und sammeln dadurch „automatisch“ über die Jahrzehnte Vermögen an. Nicht in jedem einzelnen Kalenderjahr, aber in fast jedem und über mehrere Jahre hinweg ausnahmslos. Keiner von den Erfolgreichen ist mir jemals dadurch aufgefallen, dass er auf Partys mit seinen Investments protzt oder auf die Frage nach der nächsten großen „Story-Aktie“ eine Antwort parat hat. Auch ein Warren Buffett ist unterhaltsam, aber heiße Storys und Tipps werden Sie von ihm niemals hören. Stattdessen wird er Ihnen erzählen, dass sich auf lange Sicht gute Geschäftsmodelle, Qualität und Wachstum meistens durchsetzen. Der aktuell drittreichste Mensch und wohl erfolgreichste Investor der Welt wird wissen, warum er seit über 60 Jahren Sitzfleisch und Geduld betont.

Glückwunsch, dass Sie bis hierher durchgehalten haben bei einem Text, in dem es naturgemäß nicht um heiße Anlagetipps oder tolle Versatzstücke für den nächsten Smalltalk geht. Vielen Dank für Ihre Geduld.

von Christoph Frank, 18. November 2019, © pfp Advisory

Über den Autor

Christoph Frank ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Peeters steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Frank schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

