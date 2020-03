Fondsmanager Frank erinnert sich angesichts der Kurseinbrüche an frühere Krisen und gibt einige handfeste Tipps für Anleger neben allgemeiner Besonnenheit.



9. März 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Corona, Panik, Crash. Momentan scheint es kein anderes Thema zu geben. Nein, erwarten Sie von mir jetzt nicht den hundertsten Artikel zu Corona und den Folgen. Ich bin kein Mediziner und kein Market-Timer und weiß daher auch nicht, wie schlimm die Auswirkungen des Virus sein werden, ob die Hysterie angemessen ist und wie tief die Aktienmärkte fallen werden.

Was ich aber beisteuern kann, sind ein paar Gedanken zum Umgang mit Kursstürzen im Allgemeinen. Ich bin seit Mitte der neunziger Jahre am Aktienmarkt aktiv und habe in diesem Vierteljahrhundert einige Crashs als Investor erlebt. Am stärksten geprägt haben mich die Russlandkrise 1998 und der Zusammenbruch des Neuen Markts 2000 bis 2002. Viele Lektionen, für die ich während dieser beiden Phasen Lehrgeld bezahlt habe, haben mir später als Investor und Fondslenker geholfen. Vor allem während der Finanzmarktkrise 2008 bis 2009, die ich persönlich als weitaus weniger einschneidend erlebt habe als die beiden vorherigen Krisen.

Erste Erkenntnis: Ich bin immer noch dabei. (Aber noch mehr in der Minderheit als früher.) Es mag rabiat klingen, aber während der vergangenen 25 Jahre bin ich zur Überzeugung gelangt, dass manche Menschen besser nicht an den Aktienmärkten aktiv sein sollten. Wer nervös wird, wenn die Märkte so wie jetzt 15 Prozent oder 20 Prozent einbrechen, sollte sich gut überlegen, ob er sich diesem nervlichen Stress wirklich dauerhaft aussetzen will. Was er an Rendite langfristig vielleicht bekommen kann, ist die schlechte Laune und die schlaflosen Nächte nicht zwangsläufig wert. Nicht jeder muss Aktien haben, um glücklich zu sein oder seine finanziellen Ziele zu erreichen. Bezeichnenderweise ist von den Mitstreitern aus der Frühphase meiner „Anlegerkarriere“ abgesehen von mir heute nur noch einer aktiv. Bei einigen anderen sage ich, ehrlich und ohne Häme: Es ist besser für sie, dass sie es nicht mehr sind. Und sie haben es auch ohne die Börse zu etwas gebracht.

Zweite Erkenntnis: Die höchsten Renditen gibt es dann, wenn Anleger Risiken eingehen, die sonst keiner eingehen will oder kann. Im Oktober 1998 hatte der DAX dank Russlandkrise, dem Desaster um den Hedgefonds LTCM und (zweiter) Asienkrise binnen elf Wochen rund 40% verloren. Damals dachte ich, die lange Hausse seit 1982 wäre zu Ende und eine neue Weltwirtschaftskrise käme auf die Märkte zu. Das erwies sich als Fehleinschätzung: Der DAX verdoppelte sich binnen eineinhalb Jahren, Technologieaktien stiegen noch weitaus stärker. Doch im Herbst 1998 wusste das noch niemand: Der Markt sah zum Fürchten aus, kaum ein Anleger wollte das Risiko nehmen. Genau deshalb gab es im Anschluss diese exorbitant hohen Renditen.

Umgekehrt titelte die „Bild“ im Februar 2000: „Geld-Rausch! Ein Lehrer fragt: Warum soll ich noch arbeiten? Deutsche reden nur noch über Aktien-Tipps. Frauen spekulieren mit dem Haushaltsgeld. 300 Prozent Gewinn mit Internet.“ Die Märkte sahen rosarot aus, die New-Economy-Zukunft glänzte golden, Aktien erschienen risikolos. Genau das war der schlechteste Zeitpunkt zum Einstieg. Wenige Tage später begann der größte Crash seit Jahrzehnten.

Anderes Beispiel: Nach den Terroranschlägen im September 2001 dachte ich, der Markt würde nach eineinhalb Jahren New-Economy-Baisse einen finalen Selloff erleben und danach dauerhaft nach oben drehen. Wieder irrte ich mich: Zwar kam es tatsächlich zu einem Selloff und einer anschließenden DAX-Blitzrally um rund 50 Prozent. Doch im Anschluss halbierte sich der deutsche Leitindex noch einmal, erst im März 2003 endete die zermürbende Baisse. Wer im Herbst 2001 zugriff, ging ein Risiko ein und wurde dafür (mittelfristig) nicht belohnt. Das ist eben die Krux: Wer ein Risiko übernimmt, muss im ungünstigen Fall die damit verbundenen Verluste tragen. Nur echte Risiken werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Renditen belohnt, nicht eingebildete oder solche, die von anderen Anlegern vermeintlich falsch eingeschätzt werden. Auch deshalb eignet sich die Börse m. E. nicht für Leute mit schwachen Nerven oder übergroßem Ego.

Drittens: Aktionismus schadet. Auch das erscheint zunächst kontraintuitiv. Denn gerade in Krisenzeiten erwarten wir, dass gehandelt und nicht abgewartet wird. Deshalb verschreiben Ärzte Medikamente, obwohl sie wissen, dass diese gar nichts nützen. Deshalb veranstalten Politiker und Unternehmen eine Krisensitzung nach der anderen, obwohl in diesen angesichts der oft dürftigen Informationslage häufig kaum Vernünftiges beschlossen werden kann. Deshalb senken Zentralbanken Zinsen, auch wenn dies vermutlich nichts hilft. Aber es sieht eben so aus, als würde etwas getan. Gegen Corona. Gegen die Krise. Gegen den Abschwung. Manchmal ist das ja auch sinnvoll. Aber oft eben auch nicht. In jedem Fall können sich die Verantwortlichen als Macher präsentieren und müssen sich nicht rechtfertigen, nichts getan zu haben. Kaum ein Arzt, Politiker, Unternehmer oder Fondsmanager wird (wahrheitsgemäß) sagen: „Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Warten wir ab.“ Die Patienten/Wähler/Anleger würden durchdrehen, in Zeiten hysterischer sozialer Medien und rasend schneller Erregungsschleifen noch mehr als früher. Gerade an den Börsen ist Aktionismus aber oft das schlechteste Rezept. Wer ständig aus- und einsteigt, hat vor allem hohe Transaktionskosten und verpasst erfahrungsgemäß viele lukrative Phasen. Wer ständig seine Anlagestrategie ändert, vielleicht gerade in hektischen Zeiten aus der Emotion heraus, erwirtschaftet nachweislich schlechtere Renditen.

Was kann der Anleger also tun?

Erstens: Überlegen Sie sich ehrlich, ob Sie wirklich Aktionär sein wollen und dafür die Nerven mitbringen.

Zweitens: Falls ja, handeln Sie in hektischen Phasen wie der aktuellen überlegt. Widerstehen Sie emotionalen Kurzschlussreaktionen und Instinkthandlungen.

Dritttens: Überlegen Sie sich, welche Risiken am Markt gerade keiner nehmen kann oder will – dort winken die höchsten Renditen (aber eben auch echte Verluste, wie derzeit bei Corona).

Viertens: Behalten Sie die Anlagestrategie bei, für die Sie sich entschieden haben. Wenn Sie keine haben, nutzen Sie die Krise, um sich eine zuzulegen. Egal, ob gerade Corona oder irgend eine andere „Sau“ durchs Börsendorf gejagt wird.

Von Christoph Frank, pfp Advisory

9. März 2020. © pfp Advisory

Über den Autor

Christoph Frank ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Peeters steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Frank schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

