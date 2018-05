paragon-Aktie: Überzeugender Start bei paragon - Investitionen in Arbeit - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Paragon":

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).

Die Empfehlung der Analysten werde bekräftigt, das sei die Quintessenz der jüngsten Analyse der Research-Boutique zum Geschäftsgang und den Aussichten der paragon AG. Denn der originäre Wachstumspfad sei anhaltend sehr dynamisch.

Damit nicht genug, eine Reihe von Zukäufe seien in Arbeit; Software werde immer wichtiger. Mit 149 Mio. Euro freier Liquidität seien nach Einschätzung der EQUI.TS-Analysten Kapitalmaßnahmen "nicht das Thema".

Q1/18 habe bei Umsatz- und Investitions-Dynamik überzeugt; die Profitabilität habe entsprechenden Tribut gezolt, würden die Experten zusammenfassen. Zunehmend profitiere das Unternehmen von seinen jungen Geschäftsbereichen Elektromobilität und Karosserie-Kinematik: Künftig dürften zur Massenproduktion für Batteriemodule und 5Ah-Starterbatterien für Motorräder, weitere Serienproduktionen hinzutreten, was 2018 die EBIT-Marge - bei einem Erlösplus von ca. 40% auf 175 Mio. Euro - insgesamt deutlich ausweiten solle.

Um auch langfristig expandieren zu können und den Charakter als gründergeführtes Unternehmen zu bewahren, habe die ordentliche HV am 08.05.18 die Umwandlung in eine KGaA genehmigt.

