Nach nur zwei Produktionsquartalen generiert Kanadas neueste Goldmine schon hervorragenden Umsatz!

Gold scheint seinen Boden gefunden zu haben und marschiert wieder nach oben. Davon profitiert dieser Goldproduzent massiv!

Der kanadische Goldproduzent Victoria Gold (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) hat nun die detaillierten Ergebnisse für das vierte Quartal sowie für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2020 bekannt gegeben. Besonders interessant ist das zweite Halbjahr, da dieses das erste der kommerziellen Produktion ist. Vor dem Erreichen der kommerziellen Produktion wurden die betrieblichen Einnahmen und Ausgaben im langfristigen Vermögen kapitalisiert.





Spitzenquartale abgeschlossen! Weitere werden folgen!

Die Goldproduktion des vierten Quartals 2020 übertraf mit 42.174 Unzen um 20 % die Vorquartalsproduktion. Die Goldproduktion des zweiten Halbjahrs 2020 belief sich auf insgesamt 77.748 Unzen. Die Goldverkäufe summierten sich auf 40.023 Unzen im vierten Quartal beziehungsweise auf 72.052 Unzen im zweiten Halbjahr 2020, die zu durchschnittlich 1.822,- USD verkauft wurden.

Mit Erreichen der kommerziellen Produktion wurde bereits Gold im Volumen von 178,7 Millionen CAD verkauft!

Quelle: Victoria Gold

Das Unternehmen wies für das vierte Quartal 2020 einen Gewinn von 54,9 Mio. USD aus, verglichen mit einem Gewinn von 10,1 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das Jahr 2020 belief sich der Gewinn auf 14,9 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 9,8 Mio. USD im Vorjahr.

Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 56,1 Mio. CAD und einen Betriebskapitalüberschuss von 25,4 Mio. CAD. Der Anstieg der Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 39,3 Mio. CAD ist auf die betriebliche Tätigkeit wie auch Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen.





Top-Jahresleistung der noch blutjungen Mine!

Während des Gesamtjahres produzierte die Goldmine ‚Eagle‘ schon 116.644 Unzen Gold, von dem bis zum 31. Dezember 2020 102.551 Unzen verkauf wurden.

Quelle: Victoria Gold





Die Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten wurden weiter sukzessive auf volle Produktion hochgefahren. Im vierten Quartal baute das Unternehmen auf seiner ‚Eagle‘-Mine insgesamt 2,2 Mio. Tonnen Erz ab, bei einem Abraumverhältnis von 1,4:1. Während des gesamten Jahres wurden insgesamt 7,5 Millionen Tonnen Erz abgebaut, bei einem Abraumverhältnis von 1,6:1.





Aufgestapeltes Material mit einer Durchsatzrate von rund 25.200 t/Tag verarbeitet!





Während auf der einen Seite im vierten Quartal insgesamt 2,3 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,81 g/t Gold auf dem Haufenlaugungspad gestapelt wurden, betrug die Verarbeitungsmenge etwa 25.200 Tonnen Erz pro Tag. Im Gesamtjahr wurden somit 7,3 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,84 g/t Gold bei einer Durchsatzrate von etwa 19.900 Tonnen pro Tag verarbeitet. Die Stapelmenge auf dem Haufenlaugungspad stieg gegenüber dem dritten Quartal um 21 % an.

Dank einer Reihe von Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Materialtransport innerhalb des Prozesskreislaufs wird die Zuverlässigkeit sowie im Gegenzug die Erzstapelung und die Goldproduktion in Zukunft erheblich verbessert.

„Die wesentlichen Verbesserungen bei der Produktion und den Stückkosten werden sich im Jahr 2021 fortsetzen, da das Unternehmen von den kürzlich abgeschlossenen betrieblichen Korrekturen und dem zunehmenden Bestand an gewinnbarem Gold auf dem Haufenlaugungspad profitiert.“

Nicht zuletzt wies der Firmenchef noch auf folgenden Aspekt hin:

„Es ist zu beachten, dass die Produktion 2021 aufgrund des saisonalen Stapelplans des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte gewichtet sein wird, wie es auch 2020 der Fall war.“

Fazit: Goldproduktion rauf und Kosten runter – so die Maxime von Victoria Gold!

Die Goldproduktion des laufenden Jahres wird vom Unternehmen auf 180.000 bis 200.000 Unzen geschätzt, bei ‚AISC‘ von 1.050,- bis 1.175,- USD je Unze Gold!

Abbau, Zerkleinerung und Erzstapelung auf dem Haufenlaugungspad werden weiterhin mit Vollgas betrieben, um auch in den kältesten etwa 90 Tagen im Jahr, in denen kein Erz auf die Pads gestapelt werden kann, die Produktion mit maximaler Kraft laufen lassen zu können.

Damit ist Victoria Gold für das laufende Jahr schon bestens aufgestellt, um maximalen ‚shareholder value‘ zu generieren!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



