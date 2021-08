Ein neuer Rekord!

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Neuer Tag, selbes Spiel: BioNTech bleibt in Stuttgart die mit Abstand meistgehandelte Aktie und legt 2% auf 313 Euro zu. Gestern brach die Aktie des Impfstoffherstellers zwischenzeitlich bis zu 20% ein. Neben Gewinnmitnahmen nach den Rekordständen sickerte auch die Nachricht durch, dass die EU bei den mRNA-Impfstoffen neue mögliche Nebenwirkungen untersucht, die bei kleinen Personengruppen aufgetreten sind.



2. Varta (WKN A0TGJ5)

Auch die Varta-Aktie verzeichnet am Donnerstag auf dem Stuttgarter Parkett hohe Umsätze, gibt bis dato aber fast 4% ab. Morgen legt der MDAX-Konzern neue Zahlen für das vergangene Quartal vor. Bislang erwartet Varta für das Jahr 2021 einen Umsatz von etwa 940 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 8% entsprechen würde.



3. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Unter regem Handel in Stuttgart und als DAX-Spitzenreiter legt die Deutsche Telekom bis zum Mittag 2,3% zu. Diese hob am Morgen ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis von mehr als 37,2 Milliarden Euro.