Der neue DAX 40: Erstes Fazit – welche Chancen für Neueinsteiger winken

Kommentar von Florian Eberhard, Marktanalyst für GKFX

Frankfurt, 20.10.2021 – Mehr Qualität, mehr Diversität – 33 Jahre nach seiner Gründung verändert der deutsche Leitindex sein Gesicht und listet neuerdings 40 Titel anstelle von nur 30. Im wichtigsten Börsenbarometer des Landes finden sich neben den Schwergewichten der „Old Economy“ Automobil, Energie oder Finanzdienstleistung nun Unternehmen aus zukunftsweisenden Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Onlinehandel oder Medizintechnik wieder. Wie sich die nunmehr heterogenere Struktur des DAX auf dessen Performance auswirkt, bleibt noch offen, sagt der für das Brokerhaus GKFX tätige Marktanalyst Florian Eberhard. So könnten Anleger mithilfe von CFDs (Contracts for Difference) die Auf und Abs im neuen DAX40 unkompliziert managen.

Die Aufstockung um zehn weitere Unternehmen wurde pünktlich am 20. September vollzogen – neben altbekannten DAX-Veteranen wie Allianz, Siemens und Daimler stehen im deutschen Leitindex nun der zuvor im M-DAX rangierende Airbus Konzern mit dem größten Börsenwert, aber auch der Chemikalienhändler Brenntag, der Sportartikelhersteller Puma, das Biotec- und Diagnostikunternehmen Qiagen, der Online-Modehändler Zalando oder der noch junge Lebensmittellieferdienst Hellofresh. Die neuen Mitglieder verleihen dem DAX nicht nur eine zeitgemäße Optik, Finanzinvestoren verfügen jetzt über einen deutlich repräsentativeren Index, der die Vielfalt der deutschen Wirtschaft besser widerspiegelt und dem Willen seiner Reformer nach auch mehr Sicherheit bietet.

Indexregelwerk verspricht mehr Qualität

Ziel der DAX-Reform war es, Marktteilnehmern künftig mit einem einfacheren und nach internationalen Standards ausgerichteten Regelwerk für den deutschen Leitindex sowie neuen qualitativen Kriterien entgegenzukommen1 und ihnen – wohl als Lehre aus dem Wirecard-Skandal – mehr Sicherheit zu geben. Wer DAX-Mitglied wird, hängt jetzt nur noch von der Marktkapitalisierung ab. Daneben unterliegen Neuzugänge künftig deutlich strengeren Anforderungen.2 Sie müssen beispielsweise vor der Aufnahme nachweisen, dass sie über zwei Jahre einen operativen Gewinn erzielt haben. Quartalsmitteilungen und testierte Geschäftsberichte werden Pflicht – wer die Veröffentlichungsfrist versäumt, fällt automatisch aus dem Index. Mit Inkrafttreten der Reform wurde das Übergewicht der zuletzt stark unter Druck geratenen Branchen Automobil, Energie, Finanzen und Chemie zugunsten aufstrebender Internetfirmen reduziert. Wie die neuen Titel den Leitindex langfristig prägen werden, und welche Auswirkungen das Regelwerk auf die Zusammensetzung des DAX langfristig hat, ist noch unklar.

„Selbstverständlich gehen mit Indexveränderungen auch Performanceveränderungen einher, die stärker ausfallen könnten, als es beim 30er-Flaggschiff bislang der Fall war. Bislang erzielte der MDAX in den letzten Jahren eine ganz klare Outperformance gegenüber dem DAX, die sich nun auf den neuen DAX40 übertragen könnte“, sagt Eberhard.

Über GKFX, eine Marke der AKFX Financial Services Ltd.

GKFX ist ein global operierendes europäisches Online-Brokerhaus. Seit seiner Gründung 2010 bietet das Unternehmen seinen Kunden professionelle Dienstleistungen im Handel mit Forex, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen, Anleihen und Aktien CFDs. Die Expertise von GKFX liegt in der Bereitstellung modernster Serverarchitektur, sicherer und bequemer Handelsplattformen und einer Vielzahl von Serviceleistungen und Tools rund um das Thema CFD Trading.

GKFX legt zudem besonderen Wert auf die intensive Begleitung seiner Kunden sowie die Wissensvermittlung im Bereich des Tradings. GKFX bietet hierzu Tutorials, Live Sessions und tägliche Analysen zu aktuellen Marktentwicklungen an.

GKFX ist die Marke der AKFX Financial Services Limited, die gemäß des Investment Services Act (Kapitel 370 der Gesetze von Malta) aus dem Jahr 2013 lizensiert ist und eine Tochtergesellschaft der Global Kapital Group ist. Als europäisches Brokerhaus ermöglicht GKFX das Handeln mit Finanzprodukten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und offeriert Passporting-Services in die hier aufgeführten EWR-Staaten. Hauptsitz des Unternehmens ist seit 2018 der EU-Finanzplatz Malta mit der Malta Financial Services Authority (MFSA) als Regulierungsbehörde.

RISIKOWARNUNG:

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 80 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit AKFX. Sie sollten abwägen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Wichtige Hinweise

Die in unseren Pressemitteilungen dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen der Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die hier geäußerten Meinungen spiegeln nur die persönliche Meinung des jeweiligen Sprechers wider und können sich ändern. Sie stellen keine Zusage oder Garantie von GKFX Europe dar. Die dargestellten Meinungen und Informationen sollen lediglich die eigene Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht die anleger- und anlagegerechte Beratung. Ferner stellt die vergangene Wertentwicklung eines Finanzproduktes keine Prognose für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten kann mit Kosten und/oder Gebühren verbunden sein. Diese Kosten/Kosten können in Abzug gebracht werden, was den Umfang Ihrer Investition und/oder die Rendite verringern kann. CFDs können von Änderungen der Wechselkurse betroffen sein, was sich auf ihre Rendite auswirkt.

GKFX bietet keine Dienstleistungen für Kunden mit Wohnsitz in bestimmten Ländern an, wie z. B. die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Indonesien, die Türkei, Israel und die Islamische Republik Iran.





