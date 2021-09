Die meistgehandelten Derivate vom 29.09.2021

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Maschinenhersteller ASML Holding statt. Während gestern hauptsächlich Verkäufer in dem Call aktiv waren, erhält unser Händler im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Kauforders. Die ASML-Aktie legt 1,2% auf 676 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Wie zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical ein. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesystem an. Am Mittag notiert die Aktie von Intuitive Surgical mit 856 Euro unverändert.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Anta Sports Products

Auch in ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf Anta Sports Products steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Zu dem Sportartikelhersteller gehören unter anderem bekannte Marken wie Descente und Fila. Die Anta Sports-Aktie gewinnt über 5% auf 15,80 Euro.





EUWAX