Die meistgehandelten Derivate vom 27.09.2021

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical steigen die Derivateanleger an der Börse Stuttgart ein. Mit dem minimalinvasiven Chirurgiesystem von Intuitive Surgical wurden schon mehr als 7,2 Millionen Operationen in zwei Jahrzehnten durchgeführt. Die Aktie notiert 1,2% höher bei 890,20 Euro.



2. Knock-out-Call auf Porsche

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Call auf den DAX-Aufsteiger Porsche Automobil Holding von den Anlegern sehr rege gehandelt. Der zuständige Händler an der Euwax führt überwiegend eingehende Kauforders aus. Für die Porsche-Aktie geht es 1,9% auf 85,80 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Alphabet

„The same as last week“: Wie bereits in der Vorwoche steigen die Derivateanleger weiterhin in den Call-Optionsschein auf Alphabet ein. Die Alphabet-Aktie legt 0,2% auf 2.435 Euro zu.



EUWAX