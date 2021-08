Die meistgehandelten Derivate vom 26.08.21

1. Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks

Auf Palo Alto Networks, den weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kaufen die Stuttgarter Derivateanleger seit gestern Nachmittag einen Call-Optionsschein. Palo Alto Networks konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjähr um 25% auf 4,3 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie erreichte im frühen Handel mit 378,40 Euro ein neues All-Time-High.





Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen einen Tausch der Call-Optionsscheine auf das amerikanische Medizintechnikunternehmen Align Technology vor. Sie steigen in einen Call mit einem Basispreis von 700 US-Dollar ein und verkaufen dafür einen Call mit einem Basispreis von 650 US-Dollar. Auch die Align-Aktie erreichte am Morgen bei 609,60 Euro ein neues All-Time-High.Wie bereits an den Vortagen steht ein Call-Optionsschein auf die niederländische ASML Holding im bisherigen Handelsverlauf auf der Pole-Position der meistgehandelten verbrieften Derivate an der Euwax. Hier erteilen die Derivateanleger weiterhin überwiegend Kauforders. Bis zum Mittag gibt die ASML-Aktie 0,6% auf 683,50 Euro ab.

