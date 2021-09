Die meistgehandelten Derivate vom 24.09.2021

1. Call-Optionsschein auf Alphabet

„The same as yesterday“: Wie bereits an den vorherigen Handelstagen wird weiterhin der Call-Optionsschein auf Alphabet von den Anlegern an der Euwax gekauft. Die Alphabet-Aktie gibt 0,8% auf 2.408 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Facebook

Bei dem Call-Optionsschein auf Facebook wechseln die Stuttgarter Derivateanleger das Lager. Während gestern hauptsächlich Kauforders eingingen, dominieren heute die Verkaufsorders. Die Aktie verliert 1% und notiert bei 293,05 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom verkaufen die Derivateanleger. Goldman Sachs und UBS bestätigten zuletzt das Buy-Votum für die Aktie mit Kurszielen von 26 Euro bzw. 24,20 Euro. Die T-Aktie gibt 0,7% auf 17,50 Euro nach.



Quelle: EUWAX