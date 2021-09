Die meistgehandelten Derivate vom 23.09.2021

1. Call-Optionsschein auf Alphabet

Mit großem Abstand finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Alphabet statt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen in den Call-Optionsschein ein. Die Alphabet-Aktie legt 0,4% auf 2.420 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Facebook

Wie bereits am Vortag steigen die Anleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf Facebook ein. Der Social-Media-Konzern hat inzwischen über mehr als drei Milliarden Nutzer. Für die Aktie geht es 1% auf 296 Euro aufwärts.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Airbus

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den DAX-Aufsteiger Airbus steigen die Anleger an der Euwax ein. In dem französischen Leitindex CAC 40 ist Airbus schon seit längerem enthalten. Die Aktie legt um 1,5% auf 117 Euro zu.

EUWAX