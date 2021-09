Die meistgehandelten Derivate vom 22.09.2021

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Als Basiswert ist NVIDIA bei den Stuttgarter Derivateanlegern weiterhin sehr beliebt. Im bisherigen Handelsverlauf steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein auf den Halbleiterkonzern ein. Bis zum Mittag legt die NVIDIA-Aktie 0,5% auf 182,24 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holding

In einen Call-Optionsschein auf den niederländischen Chip-Maschinenhersteller ASML Holding steigen die Anleger an der Euwax am Mittwoch ebenfalls ein. Die Niederländer beschäftigen weltweit inzwischen mehr als 28.000 Menschen. Die ASML-Aktie gibt 0,8% auf 727 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Facebook

Zu guter Letzt wird von den Derivateanlegern an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf den Social Media-Giganten Facebook überwiegend gekauft. Mit 306,10 Euro notiert die Facebook-Aktie am Mittag beinahe unverändert.

Quelle: EUWAX