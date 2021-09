Die meistgehandelten Derivate vom 21.09.2021

1. Call-Optionsschein auf Gilead Sciences

In einen Call-Optionsschein auf das amerikanische Pharma- und Biotechunternehmen Gilead Sciences steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Im letzten Quartal konnte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Hauptumsatzträger waren HIV-Medikamente mit einem Umsatzvolumen von 3,9 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert 0,5% höher bei 60,85 Euro.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden in einem Call-Optionsschein auf NVIDIA statt. Die Anleger steigen in den Call auf den Halbleiterhersteller ein. Die NVIDIA-Aktie legt um 2,2% auf 182,15 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Varta

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Varta statt. Der Knock-out-Call wird überwiegend von den Anlegern gekauft. Für die Varta-Aktie geht es 3,3% auf 115,75 Euro bergauf.