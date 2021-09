Die meistgehandelten Derivate vom 16.09.2021

1. Knock-out-Call auf BMW

Sehr viele Orders führen unsere Händler in einem Knock-out-Call auf BMW aus. Die Stuttgarter Derivateanleger positionieren sich nach einer Empfehlung am Morgen zum Großteil auf der Käuferseite in dem Produkt. Die BMW-Aktie notiert zum Mittag rund 0,9% tiefer.



2. Call-Optionsschein auf Facebook

Auch in einem Call-Optionsschein auf den Social Media-Giganten Facebook treten die Anleger größtenteils als Käufer auf. Die Anteilsscheine des Konzerns verlieren am Donnerstag rund 0,3%.



3. Call-Optionsschein auf Qualcomm

In einem Call-Optionsschein auf den US-Technologie-Konzern Qualcomm führen unsere Händler nach einer weiteren Empfehlung überwiegend Kaufaufträge aus. Wie heute bekannt wurde, übernimmt Qualcomm den österreichischen Augmented Reality-Spezialisten Wikitude GmbH. Qualcomm-Papiere legen rund 0,4% zu.

Quelle: EUWAX