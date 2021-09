Die meistgehandelten Derivate vom 15.09.2021

1. Knock-out-Call aif Microsoft

Das meisgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist zur Wochenmitte ein Knock-out-Call auf den Technologie-Riesen Microsoft. Wie das Unternehmen gestern Abend bekanntgab, wird die Dividendenzahlung im kommenden Geschäftsjahr um rund 10% angehoben, zu dem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 60 Milliarden Dollar gestartet werden. Die Microsoft-Papiere notieren am Mittag 1% fester.



2. Call-Optionsschein auf ASML

Verkäufer finden sich auf dem Stuttgarter Börsenparkett indes in einem Call-Optionsschein auf den niederländischen Chip-Konzern ASML wieder. Die Aktie des Unternehmens legt zur Wochemitte rund 0,8% zu.



3. Call-Optionsschein auf Amazon

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen eCommerce-Giganten Amazon führen unsere Händler viele Kauforders aus. Die Amazon-Aktie, die heute nahezu unverändert bei 2.922 Euro notiert, konnte seit Jahresbeginn rund 7% zulegen.

